3 DC-Kracher für 2021: Deutsche Starts von The Batman & Suicide Squad 2 bestätigt

Der DC-Terminplan steht jetzt auch für deutsche Fans. The Batman, The Flash und viele weitere Filme haben offizielle Kinostarts erhalten. Hier der Überblick.

Die DC-Zukunft nach Harley Quinn und Joker sieht abenteuerlich und wuchtig aus. Noch dieses Jahr startet mit Wonder Woman 1984 die Fortsetzung der erfolgreichen Einführung der DC-Heldin. Auch die Startdaten der von Fans heiß erwarteten DC-Blockbuster The Suicide Squad, The Batman, Black Adam, The Flash und Shazam standen schon fest - allerdings nur in den USA.

Jetzt können sich auch deutsche Fans die Daten in ihren Filmkalendern rot anstreichen, denn der offizielle Verband der deutschen Filmverleiher (VDF ) hat die Kinostarts von insgesamt 5 DC-Filmen bestätigt. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Die DC-Starts im Jahr 2021

Die DC-Starts im Jahr 2022

Shazam! 2: 31. März 2022

The Flash: 30. Juni 2022

Die Starts decken sich durch die Bank weg mit den US-Daten. Wie gehabt, dürfen deutsche Kinos die Filme einen Tag früher zeigen, da in den USA die neue Kinowoche erst am Freitag beginnt und in Deutschland schon am Donnerstag.

The Batman und The Suicide Squad begründen neue DC-Ära

Interessant an dem Plan ist, dass mit The Batman und The Suicide Squad die zwei größten Projekte nur wenige Monate auseinander in die Kinos kommen. The Suicide Squad ist das weiche Reboot von Guardians-Regisseur James Gunn. Mit The Batman wagt sich Planet der Affen-Regisseur Matt Reeves an eine Neuerfindung des Dunklen Ritters.



Der Start von The Flash, das krisengeplagte Sorgenkind von DC, liegt folgerichtig noch fast zweieinhalb Jahre in der Zukunft. Shazam 2 ist noch genau 25 Monate entfernt. Weiter als bis The Flash reicht der DC-Kalender nicht. Für 2023 wurden noch keine Starts angekündigt.

Auf welchen DC-Film freut ihr euch am meisten?