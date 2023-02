Black Panther 2 erklärt: Valentina Allegra de Fontaine ist eine der wichtigsten Marvel-Figuren der Zukunft

In Black Panther 2: Wakanda Forever bei Disney+ taucht sie schon wieder auf! Doch wer ist eigentlich die geheimnisvolle Valentina Allegra de Fontaine im Marvel Cinematic Universe?

Valentina Allegra de Fontaine – das ist ein Name, der selbst im Angesicht sämtlicher Multiversums-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe für Aufsehen sorgt. Obwohl er schon mehrmals gefallen ist und mit Julia Louis-Dreyfus sogar ein konkretes Gesicht besitzt, sorgt er dennoch für Verwirrung und viele Fragezeichen.

Wer genau ist diese Valentina Allegra de Fontaine, die nie verlegen ist, in ungünstigen Momenten ins MCU zu platzen und sich anderen Figuren aufzudrängen. Wir haben die wichtigsten Infos in aller Kürze zusammengefasst. Von Valentina Allegra de Fontaine, die jüngst in Black Panther: Wakanda Forever (bei Disney+ *) eine Rolle spielte, werden wir im MCU noch einiges zu sehen und hören bekommen.

Achtung, es folgen Spoiler zum gesamten MCU!

Black Panther 2: Wer ist Valentina Allegra de Fontaine?

Disney Valentina Allegra de Fontaine in The Falcon and the Winter Soldier

La Contessa Valentina Allegra de Fontaine ist eine Figur, die aus den Marvel-Comics stammt und von Jim Steranko geschaffen wurde. Ihren ersten Auftritt absolvierte sie 1967 in der 159. Ausgabe der Comicreihe Strange Tales. Dort taucht sie in der beliebten Geschichte Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. auf, die 1998 mit Lisa Rinna als Valentina Allegra de Fontaine verfilmt wurde.

Wie passt Valentina Allegra de Fontaine ins MCU?

Im Zuge von Phase 4 meldete sich die Figur erstmals im MCU zu Wort. Gespielt wird sie von Julia Louis-Dreyfus, die aus der Comedy-Serie Veep – Die Vizepräsidentin bekannt ist. Sie verleiht Valentina Allegra de Fontaine einen unberechenbaren Charakter. Schnell wird deutlich: Obwohl sie für die US-Regierung arbeitet, macht sie sich wenig aus Regeln und Gesetzen. Stattdessen verfolgt sie ihre eigenen fragwürdigen Pläne.

Bisher ist Valentina Allegra de Fontaine in drei MCU-Projekten aufgetreten:

In The Falcon and the Winter Soldier liefert Valentina Allegra de Fontaine ihr MCU-Debüt ab. In einem unerwarteten Moment taucht sie auf und bereitet dem in der Öffentlichkeit in Ungnade gefallenen John Walker (Wyatt Russell) ein verlockendes Angebot. Als U.S. Agent soll er fortan für sie arbeiten, doch um eine allzu offizielle Operation handelt es sich dabei nicht. Stattdessen bewegen wir uns in einer Grauzone.

Disney Valentina Allegra de Fontaine in Black Widow

Dazu passt auch die Abspannszene von Black Widow: Wieder erscheint Valentina Allegra de Fontaine, um jemanden zu rekrutieren. Dieses Mal hetzt sie Yelena Belova (Florence Pugh) auf Clint Barton (Jeremy Renner), der angeblich für den Tod ihrer Schwester, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), verantwortlich ist. In der Hawkeye-Serie wird die Lüge jedoch aufgedeckt und Yelena hinterfragt ihre Auftraggeberin.

Black Panther: Wakanda Forver enthüllt zwei spannende Hintergrundinfos: Nicht nur hat es Valentina Allegra de Fontaine zur Direktorin der CIA geschafft. Sie ist ebenfalls die Exfrau von CIA-Agent Everett K. Ross (Martin Freeman). Ihre MCU-Geschichte hat gerade erst begonnen. Nachdem sie bisher im Hintergrund agierte, wird Valentina Allegra de Fontaine in Thunderbolts ihre bisher größte Bühne bekommen.

Wird Valentina Allegra de Fontaine zum bösen Nick Fury?

Welche Rolle sie genau in Thunderbolts einnimmt, steht noch nicht fest. Alles deutet jedoch darauf hin, dass wir es mit einer bösen Version von Nick Fury zu tun haben. Während Thaddeus E. Ross (Harrison Ford) das titelgebende Antiheld:innen-Team vereint (zurück kehren u.a. Figuren wie Yelena Belova und U.S. Agent), könnte Valentina Allegra de Fontaine als perfekte Gegenspielerin auftreten und Zwietracht sähen.

Thunderbolts startet am 24. Juni 2024 in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.