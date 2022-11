Black Panther 2-Star postet wütendes Statement gegen Presse: "Das ist widerliches Verhalten"

Beim Dreh zu Black Panther: Wakanda Forever geriet Shuri-Star Letitia Wright in die Schlagzeilen. Ein aktueller Artikel erinnert daran und bringt sie mit anderen Namen in Verbindung, was die Schauspielerin wütend kommentiert.

Die Produktion von Black Panther: Wakanda Forever stürzte nicht nur aufgrund des Todes von Hauptdarsteller Chadwick Boseman in eine Krise. Der Dreh wurde auch von Meldungen über Shuri-Star Letitia Wright begleitet, die aufgrund von Anti-Impf-Aussagen in die Schlagzeilen geriet. Vor dem Start hatten sich die Schlagzeilen rund um die Darstellerin beruhigt und Wright entschuldigte sich bereits. Ein aktueller Hollywood Reporter-Bericht erinnert an die Kontroverse und bringt die Schauspielerin in Verbindung mit Namen wie Woody Allen und Roman Polanski. Der Marvel-Star veröffentlichte dazu jetzt ein wütendes Statement. Black Panther-Star schießt gegen Verhalten der Presse Der Artikel von Hollywood Reporter-Journalist Scott Feinberg schlüsselt nochmal jüngere und ältere Kontroversen rund um Stars und Regisseure auf, deren Award-Chancen aufgrund von Kontroversen beschädigt wurden.

Neben Letitia Wright erinnert der Artikel auch nochmal an Woody Allen und Roman Polanski, die mit wiederholten Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs konfrontiert wurden oder sich schuldig bekannten. Dem Black Panther-Star geht der Vergleich zu weit. Wright postete laut The Direct zwei wütende Instagram-Stories gegen das Verhalten des Hollywood Reporters, das sie als persönliche Vendetta gegen sich auffasst: © Instagram © Instagram Diese persönliche Agenda mit deinen Freunden beim Hollywood Reporter ist widerlich. Ich habe geschwiegen, als die Welt mir vor zwei Jahren sagte, ich solle mich umbringen, für ein Video, das ich gepostet und für das ich mich entschuldigt hatte. Ich hielt meinen Kopf gesenkt und konzentrierte mich auf mein Handwerk. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Hier bist du, als sogenannter Journalist, dem wir vertrauen sollen, und setzt meinen Namen in diesen üblen Artikel, wofür? Dir fehlt es an Substanz, du hast eindeutig nichts zu berichten. Der Film ist wunderschön, wirkungsvoll und ein Erfolg an den Kinokassen. Ich habe mir mit meiner Besetzung und meinem Team den Arsch aufgerissen, um es meinem Bruder zu widmen. Wie kannst du es wagen. Hat dich meine Leistung so erschüttert? Es war so exzellent, huh? Ich bin immer noch hier, bewirke etwas, schaffe immer noch Projekte, die die Herzen der Menschen berühren, und es wird nicht aufhören. Hol dir wirklich mal ein Leben. Ob die Äußerungen von Letitia Wright neue Marvel-Diskussionen nach sich ziehen, ist nicht bekannt. Bislang gibt es kein Statement des Hollywood Reporters zu ihren Aussagen. An den Kinokassen ist Black Panther: Wakanda Forever jedenfalls weiterhin ein Erfolg. Der MCU-Blockbuster hat weltweit bereits über 540 Millionen Dollar eingespielt. Was haltet ihr von Letitia Wrights Äußerungen?