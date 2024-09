Black Panther-Genie ist zurück: Im ersten Trailer für Fantasy-Horror ballert Michael B. Jordan dunkle Mächte weg

Black Panther-Macher Ryan Coogler und Michael B. Jordan waren lange Zeit Marvels Dream-Team. Jetzt haben sich beide einem blutigen Fantasy-Horror zugewendet. Und der erste Trailer sieht unfassbar aus.

Ryan Coogler und Michael B. Jordan kann man blind vertrauen. Das gilt für Marvel und die Rocky-Reihe, die der Regisseur und sein Star mit Black Panther, Wakanda Forever und den Creed-Filmen bereicherten. Jetzt sind sie mit dem Fantasy-Horror Sinners zurück, dessen erster Trailer jetzt schon umhaut.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Sinners an:

Sinners - Trailer (English) HD

Fantasy-Horror von Black Panther-Genie zeigt Michael B. Jordan in Doppelrolle

Über die Story von Sinners ist bisher nur wenig bekannt. Michael B. Jordan spielt im Fantasy-Horror die Doppelrolle von zwei Zwillingsbrüdern, die in ihrer Heimatstadt im dörflichen Süden der USA zurückkehren. Doch schnell sind sie mit einem Grauen konfrontiert, das die Probleme ihrer Vergangenheit klein aussehen lässt.

Ein Artikel des Hollywood Reporter hat bereits angedeutet, was der Trailer versteckt: Sinners dreht sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den Kampf gegen Vampire. Zeitlich spielt er offenbar in den 1930er Jahren, in denen rassistische Gesetze, auch als sogenannte "Jim Crow Laws" bekannt, das Leben der schwarzen Bevölkerung bestimmten.

Informationen zu Cooglers Fantasy-Thriller wurden lange Zeit unter Verschluss gehalten. Vielleicht, weil ihm das Potenzial des Films nur zu deutlich bewusst war. Ein Potenzial, das sich in den wenigen Minuten des Trailers bereits voll zu entfalten scheint: So schön, schrecklich und atmosphärisch dicht ist der Ersteindruck eines Films selten.

Wann kommt Sinners mit Michael B. Jordan ins Kino?

Sinners wird am 7. März 2025 in den US-Kinos starten und soll im Laufe des Monats März auch international anlaufen. Der Erfahrung nach gehen wir hierzulande von einer Veröffentlichung am 6. März 2025 aus. Neben Jordan steht unter anderem Hailee Steinfeld (The Marvels) vor der Kamera.