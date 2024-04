Streng geheimer Fantasy-Thriller: Team hinter Milliarden-Erfolg von Marvel arbeitet an einem der heißesten Filmprojekte der nächsten Jahre

In Hollywood entsteht aktuell ein streng geheimer Fantasy-Thriller von Marvel-Regisseur Ryan Coogler, der seit Anfang des Jahres für Aufsehen sorgt. Doch was verbirgt sich dahinter?

Es passiert nicht oft, dass eine originäre Geschichte in Hollywood wie die heiß erwartete Fortsetzung eines extrem erfolgreichen Franchise gehandelt wird. In den ersten Wochen des Jahres war jedoch genau das zu beobachten: Zahlreiche große Studios wollten sich den neuen Film von Black Panther-Regisseur Ryan Coogler sichern.

Doch was hat es mit diesem Film auf sich? Wir gehen der Sache auf die Spur.

Ganz Hollywood prügelte sich um den neuen Film von Ryan Coogler mit Michael B. Jordan

Ryan Coogler ist aktuell einer der gefragtesten Regie-Namen in Hollywood. Seit seinem Langfilmdebüt Fruitvale Station (2013) genießt er die Aufmerksamkeit der Traumfabrik. Mit Creed (2015) verlängerte er daraufhin das Vermächtnis der Rocky-Reihe, ehe er den Marvel-Überflieger Black Panther (2018) und die Fortsetzung Black Panther: Wakanda Forever (2022) inszenierte. Coogler kommt allerdings nicht allein.

Schauspieler Michael B. Jordan trat bisher in allen seinen Filmen auf, in den ersten beiden sogar in der Hauptrolle. Coogler und Jordan gelten als Hollywood-Dreamteam schlechthin – und diesen Status soll ihr nächstes Projekt untermauern. Nach einem Bieterwettstreit konnte sich Warner Bros. gegen die Konkurrenz durchsetzen. Nun entsteht der Film unter höchster Geheimhaltung. Noch nicht einmal ein Titel ist bekannt.

Im Januar 2024 schrieb der Hollywood Repoter :

Das Projekt ist so geheimnisumwittert, dass nur wenig darüber bekannt ist. Tatsächlich waren Führungskräfte und Käufer gezwungen, in die Büros von WME, der Agentur, die Coogler und Jordan vertritt, in Beverly Hills zu pilgern, um einen Blick auf das Drehbuch zu werfen und Details zu erfahren.

Disney Michael B. Jordan in Black Panther von Ryan Coogler

Das klingt fast wie bei einem Christopher Nolan-Film. Der Interstellar-Regisseur ist dafür bekannt, dass er seine Drehbücher nicht einfach an Interessenten schickt, sondern darauf besteht, dass sie vor Ort in seinen Büros gelesen werden.

Ein geheimnisvoller Fantasy-Thriller in der Vergangenheit um Vampire mit einer Doppelrolle

Wovon in aller Welt erzählt der Film, dass so viel Geheimniskrämerei betrieben wird? Da Coogler und sein Team bisher sehr erfolgreich mit ihren Vorsichtsmaßnahmen waren, ist noch nicht einmal die grobe Prämisse durchgesickert. Fest steht aber, dass mehrere Genres gekreuzt werden. Mit dabei: Fantasy, Thriller, Horror und Science-Fiction. Sogar Historien-Elemente und Anime-Einschläge sollen die Geschichte prägen.

In der neusten Meldung zum Film wartet der Hollywood Reporter mit einer Umschreibung auf, die uns zumindest ein paar Schlagworte an die Hand gibt:

Insider sagen, dass der Film im Süden [der USA] während der Jim Crow-Ära spielt und möglicherweise sowohl Vampire als auch übernatürliche Traditionen des Südens beinhaltet. [Michael B.] Jordan könnte sogar eine Doppelrolle spielen – als Zwillingsbrüder.

Die Dreharbeiten sollen noch diesen April beginnen – und zwar in New Orleans. Das könnte uns auch etwas über den Handlungsort des Films verraten.

Der bisherige Cast des neuen Ryan Coogler-Films:

Warner Bros. Michael B. Jordan in Creed von Ryan Coogler

Figurendetails sind bis dato so gut wie keine bekannt. Durchgesickert ist nur, dass Mosaku eine romantische Beziehung mit einer der beiden Figuren hat, die von Jordan gespielt wird. O'Connell verkörpert derweil den Bösewicht des Films, dessen Handlungen offenbar rassistisch motiviert sind.

Ryan Coogler ist mit Warner einen Deal eingegangen, den kaum ein anderer Regisseur erhält

Coogler kristallisiert sich mit diesem Projekt endgültig als eine der tonangebenden Regie-Größe in Hollywood heraus. Er inszeniert den Film, hat das Drehbuch geschrieben und fungiert als Produzent. Zudem umfasst sein Deal mit Warner ein Detail, das in der gesamten Branche für Aufsehen sorgte.

Der Hollywood Reporter erklärt die Lage:

Wie unsere Quellen sagen, ist ein entscheidender Teil des Deals [zwischen Cooper und Warner] die Eigentums-Komponente, die besagt, dass Coogler nach einer gewissen Zeit bestimmte Rechte an dem Film zurückerhält.

Filme, die unter dem Dach eines Studios entstehen, gehören für gewöhnlich diesem Studio. Das Studio kauft etwa ein Drehbuch und finanziert die Produktion. Damit ist der Film sein Eigentum, egal, welcher namhafte Filmschaffende die Umsetzung verantwortet. Laut Puck soll Coogler nach 25 Jahren das Copyright an seinem Film zurückerhalten. Allein die Existenz dieses Deals ist eine absolute Ausnahme in Hollywood.

Warum lässt ich Warner auf so einen Deal ein? Das Studio, das einst als Talent-freundlich galt, hat zuletzt einiges an Vertrauen in der Branche verloren. Von Kinofilmen, die gleichzeitig als Stream bei HBO Max veröffentlicht wurden, bis hin zu Filmen, die gar nicht erst veröffentlicht, sondern in den Giftschrank gesperrt wurden: Mit dem Coogler-Deal versucht Warner, seine Beziehung zu Filmschaffenden wieder zu stärken.

Wann startet der neue Ryan Coogler-Film im Kino?

Warner hat bereits ein konkretes Startdatum in den USA festgelegt. Am 7. März 2025 soll der neue Film von Ryan Coogler in den Kinos anlaufen. Es ist davon auszugehen, dass der deutsche Start zeitnah stattfindet.