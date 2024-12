Blutiger Tarantino-Traum bekommt 2. Teil und der Regisseur verspricht großes Spektakel: "Als würde ich nie wieder einen Film machen"

Nach dem Erfolg des ersten Thanksgiving-Films von Eli Roth arbeitet der Horror-Regisseur an einer Fortsetzung. Jetzt hat er genauere Pläne dazu verraten.

Letztes Jahr ging für Fans des Grindhouse-Doppels von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez ein Traum in Erfüllung. Nachdem Hostel-Regisseur Eli Roth mit Thanksgiving einen der blutig-makabren Fake-Trailer für die Bahnhofskino-Hommage gedreht hat, erschien 16 Jahre später seine Langfilmversion davon.



Die Langfassung von Thanksgiving war 2023 so erfolgreich, dass Sony einen zweiten Teil in Auftrag gab. Jetzt hat Roth anlässlich des diesjährigen Thanksgiving-Fests in den USA genauer über seine Pläne für Teil 2 gesprochen.

Eli Roth will für Horror-Sequel Thanksgiving 2 mit überschaubarem Budget aus allen Rohren feuern

In einem aktuellen Interview mit IndieWire sprach Roth darüber, dass Thanksgiving 2 erneut mit einem moderaten Budget gedreht werden soll:

Wir erhöhen den Einsatz, aber wir werden es nicht mit mehr Geld machen. Das hält es straff und schlank und gemein und zwingt uns, Entscheidungen zu treffen. Im ersten Teil haben wir viel Aufbau betrieben, mit dem wir uns jetzt nicht befassen müssen. Es kann einfach direkt losgehen.

Schaut hier nochmal einen Trailer zum ersten Thanksgiving:

Thanksgiving - Trailer (Deutsch) HD

Der Regisseur will sich für Thanksgiving voll und ganz auf heftige Slasher-Setpieces konzentrieren, für die er alles geben will:



Ich habe mir Dinge ausgedacht, die eine Herausforderung darstellen werden. Und ich möchte, dass es eine Herausforderung ist, es zu meistern. Denn wenn ich mir das Zeug ausgedacht habe, von dem ich denke, dass es die besten Kills ermöglicht, dann werde ich es tun, als würde ich nie wieder einen Film machen.

Bis jetzt ist nur bekannt, dass Nell Verlaque als Final Girl Jessica und Rick Hoffman in der Rolle ihres Vaters Thomas Wright für Thanksgiving 2 zurückkehren. Wer den ersten Teil gesehen hat, weiß aber schon, auf was für grausam-abgedrehte Kills sich Fans wieder einstellen dürfen.

Wann startet Thanksgiving 2 im Kino?

Da Roth Anfang 2025 mit dem Dreh der Fortsetzung beginnen will, soll Thanksgiving 2 noch nächstes Jahr ins Kino kommen. Ein genaues Startdatum steht zurzeit nicht fest. Wir rechnen mit einem Release irgendwann im November 2025.