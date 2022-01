Bob Saget ist tot: TV-Papa aus Full House und How I Met Your Mother mit 65 Jahren gestorben

In Full House war er einer der Sitcom-Väter der 90er Jahre. Am Wochenende ist der Comedian und Schauspieler Bob Saget im Alter von 65 Jahren gestorben.

Im Fernsehen war Bob Saget jahrzehntelang der TV-Vater schlechthin. Als Danny Tanner spielte er das Familienoberhaupt in der Sitcom Full House, einer der populärsten Serien der 90er Jahre. Später lieh er dem älteren Ted Mosby in der Originalfassung von How I Met Your Mother seine Stimme. Am Sonntag ist Bob Saget überraschend gestorben.

Full House war der Durchbruch von Bob Saget

Der Sohn jüdischer Eltern aus Philadelphia studierte in seiner Heimat Film und zog dann nach Los Angeles. Mehrere kleine und mittelgroße Fernseh- und Filmauftritte waren die Folge, bevor Bob Saget die Rolle seines Lebens ergatterte: 1987 spielte er in Full House erstmals Danny Tanner. Der gutmütige Danny muss seine drei kleinen Töchter nach dem Unfalltod seiner Ehefrau allein aufziehen. Hilfe erhält er von seinem Schwager Jesse (John Stamos) und seinem besten Kumpel Joey (Dave Coulier).

© Warner Bros. Television Full House

Die Geschichten rund um die Patchwork-Familie in San Francisco fanden dank eines schlechten Sendeplatzes zunächst wenig Anklang. Ab Staffel 2 änderte sich das.

Full House entwickelte sich zum Quotenhit und dieser Erfolg brach auch nach 8 Staffeln nicht ab. Die Wohlfühlserie mit dem ikonischen Theme Song wurde 1995 nur abgesetzt, weil die Kosten für die Produktion zu hoch waren.

Bob Sagets liebevoller Papa Danny Tanner stellte das Herz der Sitcom dar und bildete eine Art Ruhepol im Chaos, das Jesse, Joey und die Kinder regelmäßig anrichteten.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Sequel Fuller House, das 30 Jahre später für Netflix produziert wurde, trat Saget ebenfalls für 10 Folgen auf.

How I Met Your Mother und viele derbe Witze folgten

Nach dem Ende von Full House moderierte Bob Saget die Clip Show America's Funniest Home Videos, gab mit der Kultkomödie Dirty Work sein Regiedebüt und arbeitete als Stand-up-Comedian. Während er in Full House den Papa der Nation spielte, war Sagets Humor jedoch weit weniger kinderfreundlich. Als Comedian hatte er vielmehr eine Vorliebe für derbe Witze, was er in Stand-up-Sets und Podcast-Auftritten wiederholt bewies.

Dieser Widerspruch zwischen dem sauberen Sitcom-Image und der wunderbar dreckigen Realität blieb unaufgelöst – er machte Bob Sagets Gratwanderung in Hollywood aber auch aus. In der HBO-Serie Entourage spielte er sich selbst als Bordell-Stammbesucher, der sein Marihuana per Privatflugzeug aus Kolumbien einfliegen lässt. Zur gleichen Zeit war er in How I Met Your Mother die Stimme des älteren, weiseren Ted Mosby, der seinen geduldigen Kindern im Jahr 2030 einen 9 Staffeln langen Schwank aus seiner Jugend erzählt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach dem Ende von Fuller House trat Bob Saget als Gaststar in Serien wie Shameless auf und moderierte den Podcast Bob Saget's Here For You. Seit September tourte er überdies mit seinem neuen Stand-up-Programm durch die Vereinigten Staaten. Wie die Variety berichtet, wurde Bob Saget am Sonntag in einem Hotelzimmer in Orlando, Florida, tot aufgefunden. Erst am Vortag hatte er auf seiner Tour Station in Jacksonville gemacht und bei Twitter gepostet, wie sehr ihm die Rückkehr zum Stand-up-Leben freute.

Bob Saget wurde 65 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Kelly Rizzo und drei Kinder.