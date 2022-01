"Bob, wir lieben dich": Stars aus Full House und How I Met Your Mother trauern um Bob Saget

Am Sonntag ist Comedian und Schauspieler Bob Saget im Alter von 65 gestorben. Seine Kolleg:innen von Full House und How I Met Your Mother nahmen seitdem in Statements Abschied.

In der Nacht auf Montag wurde bekannt, dass der amerikanische Schauspieler und Comedian Bob Saget mit 65 Jahren gestorben ist. Mit seinen Rollen in Full House und How I Met Your Mother hatte der in Philadelphia geborene Saget mehrere Generationen von Sitcom-Zuschauenden unterhalten. In bewegenden Statements nehmen Kolleg:innen aus den beiden Serien Abschied.

Full House-Stars trauern um Bob Saget

In Full House hatte Saget 8 Staffeln lang Danny Tanner gespielt, der sich als alleinerziehender Vater um seine drei Töchter kümmert. Hilfe erhält er von Musiker Jesse (John Stamos) und Comedian Joey (Dave Coulier).

Bei Instagram teilte John Stamos ein gemeinsames Statement der Hauptbesetzung.

Vor 35 Jahren kamen wir als Serienfamilie zusammen, aber wir wurden eine richtige Familie. Und nun trauern wir wie eine Familie. Bob hat uns zum Lachen gebracht, bis wir weinen mussten. Jetzt fließen unsere Tränen in Trauer, aber auch in Dankbarkeit für all die schönen Erinnerungen mit unserem lieben, gütigen, lustigen, geschätzten Bob.

Er war für uns Kerle ein Jungs ein Bruder, für uns Mädchen ein Vater und ein Freund für uns alle. Bob, wir lieben dich sehr. Zu Bobs Ehren bitten wir darum, dass ihr die Leute umarmt, die ihr liebt. Niemand nahm einen besser in die Arme als Bob.

Signiert wurde der Post von John Stamos (Jesse), Dave Coulier (Joey), Candace Cameron (D.J.), Jodie Sweetin (Stephanie), Lori Loughlin (Rebecca), Andrea Barber (Kimmy), Scott Weinger (Steve), Jeff Franklin (Serienschöpfer), Ashley und Mary-Kate Olsen (Michelle).



How I Met Your Mother: Josh Radnor verabschiedet sich mit bewegenden Brief

Obwohl er in der Serie nicht zu sehen war, nahm Bob Saget eine wichtige Rolle in How I Met Your Mother ein, denn er fungierte als Erzähler, der im Jahr 2030 seinen Kindern berichtet, wie er als junger Mann ihre Mutter getroffen hatte. Diese jüngere Version von Ted Mosby wurde in 9 Staffeln von Josh Radnor gespielt, der sich bei Instagram über den Verlust seines Kollegen äußerte.

Ich werde Bob Saget niemals nicht vermissen. Bob war 9 Jahre lang bei How I Met Your Mother die ältere, weisere [Version] von mir. Er war der netteste, angenehmste, lustigste, hilfreichste Man. Die denkbar umgänglichste Person. Ein Mensch unter Menschen.

Ich litt unter einem so starken Hochstapler-Syndrom, als HIMYM losging, dachte ich werde erwischt, vom Set geworfen und nach Hause geschickt. Als ich dann in diesen frühen Tagen auf dem Gelände von Fox Bob begegnete, schwärmte er von meiner Performance und erzählte mir, dass er mich intensiv studierte, damit seine stimmliche Darbietung richtig klang.

Dieser Mann, bei dem ich mich jahrelang gefreut habe, ihn im Fernsehen zu sehen, hat mir zugejubelt, ließ mich wissen, das ich es verdiente, da zu sein und diese Figur zu spielen... Ich kann nicht genug betonen, wie bedeutsam seine Worte waren. (Er hat mir auch – natürlich – Witze erzählt, die ich an dieser Stelle oder in höflicher Gesellschaft nicht wiederholen kann)

Josh Radnor schließt seine Erinnerung ab mit:

[...] Ich bin unendlich dankbar, dass HIMYM Bob Saget in mein Leben gebracht hat. Ich werde für den Rest meines Lebens seine Stimme in meinem Kopf hören.