Mit dem Casting von Robert Pattinson als James Bond hat Amazon einen echten Coup gelandet. 007-Fan Patrick Reinbott erklärt euch, was ihn an der Besetzung stört und welcher Star sein Favorit war.

Wer Robert Pattinson immer noch als Glitzervampir Edward aus den Twilight-Filmen belächelt, kann hier aufhören zu lesen. In diesem Text geht es mir nicht darum, den Schauspieler schlechtzumachen, der jetzt offiziell als neuer James Bond-Darsteller besetzt wurde.

Pattinson hat sich in den letzten zehn Jahren und spätestens mit gleich vier Kinofilmen 2026 zu einem der faszinierendsten und besten Schauspieler seiner Generation entwickelt. Nachdem er schon Batman gespielt hat, wird er bald auch 007 verkörpern. Ich finde seine Bond-Besetzung als riesiger Fan der Reihe aber zu offensichtlich und unpassend. Einen anderen der zuletzt fünf Favoriten hätte ich viel lieber in der Rolle gesehen.

Ich feiere Robert Pattinson, aber als Bond ist er keine Idealbesetzung

Genauso wie Kristen Stewart hat sich Pattinson nach dem Twilight-Durchbruch beeindruckend von seinem Image als blasser Teenie-Schwarm freigespielt. Rollen in Filmen wie David Cronenbergs sperriger Zivilisationsuntergang Cosmopolis, der chaotische New York-Crime-Fiebertraum Good Time oder der Schwarz-Weiß-Mindfuck Der Leuchtturm haben aus Pattinson einen beachtlichen Charakterdarsteller gemacht, der einen mutigen oder überraschenden Part nach dem anderen annimmt.

Spätestens seine Hauptrolle in The Batman als Bruce Wayne bzw. Dunkler Ritter höchstpersönlich hat den Star dann nochmal in neue Karrierehöhen befördert. Der finster-intensive DC-Blockbuster entpuppte sich als weiterer Geniestreich in der Karriere von Pattinson, der 2026 jetzt nochmal ein schier unübertreffliches Jahr hingelegt hat.

Ob in der gefeierten Tragikomödie Das Drama, als wieseliger Nolan-Bösewicht im Mega-Blockbuster Die Odyssee oder Abbild des realen kontroversen Fernsehmoderators Chris Hansen in Primetime – mittlerweile scheint Robert Pattinson einfach alles spielen zu können.

Vor seiner kommenden Rolle in Dune: Part Three wirkt die Besetzung als neuer James Bond daher wie die logische Krönung für so einen Lauf, doch es ist auch die mutloseste Entscheidung von Seiten der Amazon-Verantwortlichen. Pattinson kam erst sehr spät und wie durch Zufall in den Casting-Prozess und war für Bond 26-Regisseur Denis Villeneuve (Dune) wohl nicht einmal die erste Wahl.

Nachdem der eigentliche Favorit Josh O'Connor jedoch selbst abgesagt haben soll, ging der Part in Windeseile an den größten Star im Rennen. Damit wird mit einer Bond-Tradition gebrochen, durch die in der Vergangenheit Darsteller gecastet wurden, die zuvor noch nicht den ganz großen Star-Status hatten und erst in der Rolle des berühmtesten Spions der Filmgeschichte so richtig durchgestartet sind.

Mit Pattinson verhält es sich umgekehrt. Hier wird einer der größten Stars seiner Generation zu Bond, während jeder vor dem Start des nächsten Films mit ganz eigenen Erwartungen und einem festen Bild des Schauspielers im Kopf ins Kino gehen wird. Kurz gesagt: Pattinson ist zu groß für Bond und hat die Rolle gar nicht mehr nötig.

Jack Lowden wäre mein liebster neuer 007 gewesen

Wenn ich in eine neue Bond-Ära wie damals mit Daniel Craig bei Casino Royale starte, will ich einen 007-Darsteller sehen, der mit den Filmen wächst, vielleicht erst noch in die ikonische Rolle finden muss und vor meinen Augen mit dem Agenten-Franchise verschmilzt. Unter den finalen Favoriten hätte ich mich am meisten über Jack Lowden gefreut, da er für mich bislang das unbeschriebenste Blatt von allen ist.

Über den Briten weiß ich bis jetzt nur, dass er mit der Schauspielerin Saoirse Ronan (Lady Bird) verheiratet ist und eine Hauptrolle in der Apple TV-Serie Slow Horses spielt, die seit dem Start 2022 jetzt schon auf zehn bestätigte Staffeln (!) kommt. Das reicht aber, denn wenn ich mir das nachfolgende Bild von ihm ansehe, strahlt Lowden auf mich eine ähnlich raue Energie aus wie Craig zu seiner Anfangszeit.

Wenn ich ihn auf den ersten Blick mit den anderen Favoriten Josh O'Connor (The Crown), Callum Turner (Masters of the Air) und Nicholas Hoult (Superman) vergleiche, dann hat Lowden für mich das gewisse Etwas. Sanfter Charme spricht aus ihm genauso wie kantige Unberechenbarkeit, und ich hätte sehr gerne gesehen, was er aus James Bond gemacht hätte.

Wenn ich in Bond 26 mit Jack Lowden als 007 ins Kino gegangen wäre, hätte ich aufgeregt einer ungewissen, spannenden Neuausrichtung der Reihe entgegengeblickt und mich gefragt, was für ein James Bond mich hier hinter dem Star erwartet. In Bond 26 mit Robert Pattinson gehe ich vor allem mit der Erwartungshaltung, die nächste riesige Robert Pattinson-Rolle zu sehen, die zufälligerweise ausgerechnet James Bond geworden ist.