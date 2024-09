Brad Pitt und George Clooney nach 16 Jahren wieder vereint – aber ihr Co-Star spielt sie in nur 2 Minuten an die Wand

Nach 16 Jahren meldet sich das Dream-Team Brad Pitt und George Clooney mit dem Thriller Wolfs zurück, den es ab heute zu streamen gibt. Ein Co-Star der beiden stiehlt ihnen allerdings die Show.

Brad Pitt und George Clooney, das sind Stilikonen für die Ewigkeit. So denkt jedenfalls eine ganze Generation von Filmfans, die sich an den Ocean's Eleven-Filme nicht sattsehen kann. Seit Frank Sinatras Original-Ocean von 1960 haben Schauspieler nicht mehr eine derartige Lässigkeit vor der Kamera gezeigt. Und jetzt sind Pitt und Clooney zurück.

Ihr neuer Film Wolfs, den es ab morgen auf Apple TV+ zu streamen gibt, ist sich der Aura der beiden Hollywood-Stars wohl bewusst. Bereits der Trailer zur Thriller-Komödie unterstreicht mit einem Sinatra-Song die Reputation der zwei Hollywood-Stars als gut gekleidete Spitzbuben. Im fertigen Film aber zeigt sich: Ein Co-Star stiehlt ihnen einfach die Show. Und zwar innerhalb von zwei Minuten.

Schaut euch hier den Trailer zu Wolfs an:

Wolfs - Trailer (Deutsch) HD

Brad Pitt und George Clooney lassen Leichen verschwinden: Darum geht's in Wolfs

Wolfs beginnt mit einer Leiche. Die New Yorker Staatsanwältin Margaret (Amy Ryan) hat als heimliches Sex-Abenteuer einen Studenten (Austin Abrams) in ihre Luxus-Suite geholt. Dumm nur, dass ihre Zufallsbekanntschaft im Heroinrausch in einen Glastisch fällt und stirbt. Auftritt Fixer Nummer 1 (George Clooney).

Clooneys Figur ist darauf spezialisiert, für reiche und mächtige Klienten unliebsame Probleme verschwinden zu lassen. Er ist die Professionalität in Person: "Niemand kann, was ich kann", erklärt er von sich selbst.

Aber dann steht plötzlich die Konkurrenz vor der Tür: Fixer Nummer 2 (Brad Pitt) soll ebenfalls die Leiche verschwinden lassen. Beide sind einsame Wölfe und nicht sonderlich scharf darauf, ein Team zu bilden. Als sich der Studentenkadaver schließlich auch noch als quicklebendig entpuppt, ist das Chaos perfekt.

Brad Pitt und George Clooney sind in Topform

Wer sich Wolfs wegen Brad Pitt und George Clooney anschauen will, und das gilt sicher für die meisten, kann beruhigt sein: Die beiden besitzen noch immer eine einzigartige Chemie, die Regisseur Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) auch nicht verspielt. Wenn diese zwei Hollywood-Giganten sich im Auto mit gewitzten Seitenhieben bombardieren, muss jeder Fan breit grinsen. Allein dafür lohnt sich Wolfs. Aber das Beste am Film ist etwas anderes.

Austin Abrams' 2 Minuten-Szene lässt euch völlig sprachlos zurück

Das Beste am Film ist Austin Abrams, bekannt aus der Netflix-Serie Dash & Lily. In nur zwei Minuten hat mich der junge Co-Star von Pitt und Clooney völlig sprachlos zurückgelassen. Die Situation ist folgende: Die beiden Fixer haben Abrams' Studenten nach einem tollpatschigen Fluchtversuch wieder eingefangen und verfrachten ihn zur Befragung in ein schäbiges Motelzimmer. Sie müssen wissen, wie ein schlaksiges Bürschchen wie er an Kiloweise Heroin gelangt ist. Er erzählt es ihnen. Und wie er es ihnen erzählt.

In einem zweiminütigen, atemlosen Hochgeschwindigkeitsmonolog berichtet der hypernervöse Student von seinem Tag: Von einem Kommilitonen, dessen Mutter angeblich gestorben ist und der ihn bittet, für ihn als Drogenkurier einzuspringen. Von dem Hotel, in das er ahnungslos hineinstolpert. Von dem Selbstvertrauen, das ihm seine Gesetzesübertretung verleiht, von drei verschiedenen Frauen, die ihm schöne Augen machen, von dem Gefühl, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben anziehend auf das andere Geschlecht zu wirken, eine Magie in seinem Leben zu spüren, zu fühlen, dass hier gerade etwas mit seiner drögen Existenz passiert, was außergewöhnlich und wunderschön und genau das ist, was er sich immer gewünscht hat.

Abrams zuckt und zittert, während er ohne Punkt und Komma von seinem Tag erzählt, seine Worte überschlagen sich. Und seine Stimme wird flehend, bittend, verzweifelt, als er von den Frauen spricht, die er getroffen hat, von dem Flirt mit Margaret, die ihn mit aufs Zimmer nimmt, von seiner Begeisterung, dass er nicht mehr langweilig, einsam und brav ist. Es wirkt, als sei er mit dem Starkstromkabel des Lebens kollidiert.

Deswegen ist die 2-Minuten-Szene in Wolfs so stark

Als die Kamera nach zwei Minuten Monolog die langsame Fahrt auf Abrams wild gestikulierenden Körper beendet, sehen wir Clooneys und Pitts Figuren wie weggeblasen auf Stühlen im Zimmer sitzen. Watts weiß, welchen genialen Moment er hier geschaffen hat: Die Fixer spiegeln nur, wie sich die Zuschauenden fühlen. Platt und sprachlos.

Warum Abrams' Monolog einen solchen Sog entwickelt, kann ich selbst nicht völlig erklären. Als er fertig war, ging es mir, als sei ich aus einem Traum aufgewacht: Ich hatte alles um mich herum vergessen, so stark hat mich die kurze Szene gefesselt.

Es sind nicht allein die Worte, nicht allein die Gestik oder Mimik oder die bedrohliche Situation, in der sich Abrams' Figur befindet. Watts baut mit einem Kraftakt den jungen Studenten als Sympathieträger auf, und zwar, in dem er ihm die Wünschelrute des Daseins in die Hand gibt: Dieser junge Mensch möchte geliebt werden und etwas Besonderes sein. Er will, dass sein Leben mehr ist als ein stumpfes Abarbeiten von Terminen. Als Watts auf die baffen Gesichter von Clooney und Pitt zurückschneidet, will er sagen: So wie wir alle. Deswegen ist dieser Moment so stark.

Gerade eben wollten die beiden Fixer die Informationen aus dem Studenten herausprügeln, jetzt sind sie durch ihr Mitgefühl entwaffnet. Auch für die Sympathie mit den beiden Hauptfiguren ist es eine großartige Szene. Aber sie bleibt ein Einzelfall.

Wolfs ist kein Meisterwerk, aber Fans von Pitt und Clooney werden sich freuen

Denn Wolfs kann ansonsten kaum überraschen: Geplänkel zwischen Pitt und Clooney, sporadische Actionszenen, ein Ritt durch die Nacht mit zugegebenermaßen tollen Neo-Noir-Bildern. Aber so richtig will sich Watts nie entscheiden zwischen der Buddy-Komödie und einem nächtlichen Thriller im Stil von Collateral. Er bleibt irgendwo in der Mitte und ist deswegen, kurz gesagt, weder lustig noch spannend genug für ein Meisterwerk.

Die Fans von Pitt und Clooney wird es nicht stören, und richtig so: Solche augenzwinkernden Duette zwischen zwei Mega-Stars mit einzigartiger Chemie sind heutzutage viel zu selten geworden. Irgendwie haftet Wolfs die leise Andeutung eines Schwanengesangs an: Als ließen sich die beiden Schauspieler, die Hollywood so stark verkörpern wie kaum zwei andere lebende Darsteller, mit Absicht an die Wand spielen. Als wollten sie Platz machen für die Begeisterung ihrer Nachfolger. Und sagen: jetzt ihr.

Wann und wo gibt es Wolfs zu sehen?

Wolfs ist ab dem 27. September 2024 bei Apple TV+ verfügbar.