George Clooney und Brad Pitt sollen für Ocean's 14 zurückkehren – und die große Änderung überrascht komplett

Spannende Neuigkeiten aus Hollywood: Ocean's 14 befindet sich in Planung. George Clooney und Brad Pitt sollen in den Hauptrollen zurückkehren. Und auf dem Regiestuhl könnte ein Deutscher Platz nehmen.

Macht euch bereit für den nächsten genialen Heist von Danny Ocean und seiner lässigen Diebesbande. Nachdem es lange Zeit nur vage Gerüchte gab, scheint die Fortsetzung Ocean's 14 nun tatsächlich an Fahrt aufzunehmen. Warner Bros. ist offenbar sehr daran interessiert, die charmante Gangster-Reihe im großen Stil auszubauen.

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, ist die Rückkehr der zwei größten Stars gesetzt. George Clooney und Brad Pitt begeben sich in Ocean's 14 auf ihren vierten gemeinsamen Raubzug. Erst vor wenigen Tagen feierte ihre Reunion in der Action-Komödie Wolfs bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere.

Und jetzt haltet euch fest!

Im Westen nichts Neues-Regisseur Edward Berger soll Ocean's 14 mit George Clooney und Brad Pitt drehen

Ja, ihr habt richtig gelesen: Der deutsche Regisseur Edward Berger ist der erste Name, der mit der Inszenierung von Ocean's 14 in Verbindung gebracht wird. Berger befindet sich seit seinem Oscar-Triumph mit Im Westen nichts Neues auf einem Höhenflug sondergleichen. Ocean's 14 ist der dritte Blockbuster, für den er im Gespräch ist.

In den vergangenen Monaten wurde Berger sowohl für den nächsten Bourne- als auch für den nächsten Bond-Film gehandelt. Jetzt gesellt sich Ocean's 14 in den Kreis der potenziellen Projekte des Regisseurs, der zuvor international durch seine Arbeit an Serien wie The Terror, Patrick Melrose und Your Honor für Aufsehen gesorgt hat.

Hierzulande hat er sich durch seine Beteiligung bei Deutschland 83 sowie den Kinofilmen Jack und All My Loving einen Namen gemacht. Vor wenigen Tagen stellte er den Vatikan-Thriller Konklave beim Telluride Film Festival vor und sein nächstes Projekt, The Ballad of a Small Player, befindet sich bereits in der Postproduktion.

Sollte Berger tatsächlich die Regie von Ocean's 14 übernehmen, wäre das der erste Teil der Hauptreihe, der nicht von Steven Soderbergh inszeniert wird. Soderbergh prägte die Neuauflage des Klassikers Frankie und seine Spießgesellen mit seinem unverkennbaren Stil. Das Spin-off Ocean's 8 stammt von Hunger Games-Regisseur Gary Ross.

Wann startet Ocean's 14 im Kino?

Bisher gibt es keine konkrete Ansage, wann Ocean's 14 ins Kino kommt. Vorerst erwartet uns sowieso ein völlig anderer Film aus dem Franchise. Unter der Regie von Jay Roach (Bombshell) entsteht aktuell ein Prequel, das in den 1960er Jahren in Europa angesiedelt ist und die Geschichte der Eltern von Danny und Debbie Ocean erzählt. Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (The Fall Guy) spielen die Hauptrollen.