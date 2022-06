Brad Pitts eigener John Wick: Neuer Trailer zum schon jetzt gefeierten Actionfeuerwerk

Es ist eins der Genre-Highlights des Sommers: Brad Pitt bringt einen neuen Actionfilm ins Kino, der viele Parallelen zu John Wick mit Keanu Reeves aufweist. Seht den neuen Trailer zu Bullet Train.

Ein gereifter Superstar, eine simple Story und viel Nahkampf-Action: Was bei Keanu Reeves (John Wick), Denzel Washington (The Equalizer) oder Liam Neeson (alle Filme ab 2009) gut funktioniert hat, soll auch mit Brad Pitt klappen. Bullet Train ist vollständig auf den lässigen Darsteller zugeschnitten. Jetzt könnt ihr einen neuen Trailer zum knackigen Actionreißer sehen.

Schaut den Trailer zu Brad Pitt-Action Bullet Train

BULLET TRAIN - Official Trailer 2 (HD)

Hochgelobte Action: Worum geht es in Brad Pitts John Wick?

Die ersten 20 Minuten von Bullet Train wurden einem ausgewählten Publikum bereits gezeigt und sie riefen begeisterte Reaktionen hervor. "Bizarr und großartig. Ich liebe es", hieß es. Oder: "Witzig, brutal, und Brad Pitt ist perfekt für David Leitch-Action". Erik Davis von Fandango schrieb: "Die ersten 20 Minuten von Bullet Train sind super. Ein Haufen Killer kollidiert im Zug. Der Humor ist fantastisch."

Mehr zum Star: Es gibt eine bessere und längere Fassung von Brad Pitts vielleicht bestem Film

Und worum geht es? Der moderne Shinkansen-Zug wird auch Bullet Train genannt, weil er die Strecke zwischen Tokio und Kyōto ohne Halt in rasend schnellem Tempo zurücklegt. An Bord des Hochgeschwindigkeitszuges befindet sich auch ein Mann, der den Codenamen Ladybug (Brad Pitt) trägt. Anders als der namensspendende Marienkäfer ist er jedoch meist in tödlicher Mission unterwegs. Denn Ladybug ist ein professioneller Auftragskiller und wurde von einem neuen Opfer an Bord des Zuges geführt.

Er ist allerdings nicht der einzige Hitman an Bord. Mit Lemon (Brian Tyree Henry), Prince (Joey King), Tangerine (Aaron Taylor-Johnson), Hornet (Zazie Beetz) und Kimura (Andrew Koji) haben mindestens fünf weitere Profikiller ihr Ticket für eine Zugfahrt gelöst. Doch sie haben es nicht alle auf dieselbe Zielperson abgesehen, sondern besitzen individuelle Aufträge. Und das wird schnell chaotisch, weil die Missionen zwar verbunden zu sein scheinen, sich jedoch teilweise mit widersprüchlichen Motiven gehörig in die Quere kommen.

Wann kommt Brad Pitts Bullet Train ins Kino?

Am 28. Juli 2022 wird Bullet Train in die deutschen Kinos kommen.