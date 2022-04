Brad Pitts John Wick: Action-Spektakel erntet Begeisterungsstürme für die ersten 20 Minuten

Brad Pitt wird im neuen Action-Kracher des John Wick-Schöpfers bald eine Killer-Rolle übernehmen. Der Anfang des Films sorgte nun für viel Freude unter Zuschauern.

John Wick-Autor David Leitch macht bald Brad Pitt zum neuen Keanu Reeves. Das deutet das Action-Spektakel Bullet Train an, in dem der Schauspieler bald einen verplanten Profikiller auf Mission im Hochgeschwindigkeitszug spielt. Ein ausgewähltes Publikum hat auf der CinemaCon in Las Vegas die ersten 20 Minuten des Films gesehen. Und ist aus dem Häuschen.

Brad Pitts Action-Blockbuster vom John Wick-Macher entzückt die Zuschauer

"Bizarr und großartig. Ich liebe es", heißt es auf Twitter. "Witzig, brutal, und Brad Pitt ist perfekt für David Leitch-Action", schreibt dort auch Jason Guerrasio (Insider). Erik Davis von Fandango kommentiert: "Die ersten 20 Minuten von Bullet Train sind super. Ein Haufen Killer kollidiert im Zug. Der Humor ist fantastisch."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans bleibt zu hoffen, dass der Rest des Action-Krachers dem guten Eindruck gerecht wird. Dafür wird hoffentlich der illustre Cast sorgen: Neben Pitt sind im Killer-Klassentreffen auch Sandra Bullock, Zazie Beetz und Aaron Taylor-Johnson dabei.

Wann kommt Brad Pitts John Wick-Action ins Kino?

Das Resultat lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am 28. Juli 2022 wird Bullet Train ins Kino kommen. Bullocks Rolle sollte ursprünglich von Lady Gaga gespielt werden (via Collider ).

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme aller Zeiten bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Bullet Train?