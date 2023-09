Barbie ist unbesiegbar und sorgt mit Oppenheimer für Kino-Rekord, den es in den letzten 20 Jahren nur einmal gab

Barbie ist jetzt nicht nur der weltweit erfolgreichste Film des Jahres. Zusammen mit Oppenheimer und einem dritten Kino-Hit hat der Film noch einen beeindruckenden Rekord gebrochen.

Jede Woche gibt es eine neue Barbie-Erfolgsstory. Der Kino-Hit von Greta Gerwig ist jetzt offiziell der weltweit erfolgreichste Kinofilm 2023. Mit den zweit- und drittplatzierten Erfolgen des Jahres wurde außerdem ein weiterer beachtlicher Rekord aufgestellt.

Barbie, Oppenheimer und Super Mario Bros. knacken Rekord, den es in den letzten 20 Jahren nur einmal gab

Barbie hat laut Box Office Mojo jetzt weltweit 1,381 Milliarden Dollar im Kino eingespielt. Damit klettert die satirische Komödie knapp über den Super Mario Bros.-Film, der bei einem globalen Box Office von 1,359 Milliarden Dollar steht. Platz 3 markiert Christopher Nolans Oppenheimer mit einem weltweiten Kino-Einspielergebnis von über 852 Milliarden Dollar.

Erst zum zweiten Mal seit 2001 ist es jetzt dazu gekommen, dass drei Titel die erfolgreichsten Filme des Jahres bilden, die keine Fortsetzungen sind. In den letzten 20 Jahren gab es diesen Meilenstein nur 2020, als Demon Slayer - The Movie: Mugen Train, The 800 und My People, My Homeland die drei erfolgreichsten Titel weltweit waren, ohne dass mindestens einer davon ein Sequel war. Und dieses Box-Office-Ergebnis war eindeutig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Wie steht es um Barbie 2?

Trotz des massiven Barbie-Erfolgs wurde eine Fortsetzung noch nicht offiziell angekündigt. Weder Regisseurin Greta Gerwig noch die Stars Margot Robbie und Ryan Gosling haben Verträge unterschrieben. Aufgrund des derzeitigen Hollywood-Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen kann es noch länger dauern, bis wichtige Entscheidungen rund um Barbie 2 getroffen werden.



