Braucht 2 Jahre um zu heilen: Sons of Anarachy-Star Charlie Hunnam hat für neuen Sci-Fi-Film seinen Körper zerstört

Charlie Hunnam spielt eine der Hauptrollen im neuen Science-Fiction-Film von DC-Mastermind Zack Snyder. Im Zuge der Vorbereitungen hat er sich eine verheerende Verletzung zugezogen.

Aktuell laufen die Dreharbeiten für Rebel Moon. Der aufwendige Science-Fiction-Blockbuster von Zack Snyder entsteht unter dem Dach von Netflix und wird als Mischung aus Star Wars und Akira Kurosawa umschrieben. Dementsprechend dürfen wir uns auf reichlich Action freuen. Doch für die ist hartes Training notwendig.

Das verrät Charlie Hunnam gegenüber dem Hollywood Reporter . Der Sons of Anarchy-Star spielt eine der Hauptrollen in Rebel Moon. Bevor die erste Klappe gefallen ist, musste er bereits eine bittere Niederlage einstecken. Beim Training hat er sich schwere Verletzungen zugezogen. "Das wird zwei Jahren dauern, bis alles geheilt ist."

Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam über die Verletzungen, die er sich beim Rebel Moon-Training zugezogen hat

Konkret hat sich Hunnam eine Verletzung in einem Bereich zugezogen, die die Hüfte und die Liste betreffen. Eine weitere Verletzung betrifft die Rückseite seiner Oberschenkel. "Ich habe einen 40-prozentigen Riss am Band auf der rechten Seite, das meine Wirbelsäule an Ort und Stelle hält", erläutert der Schauspieler die Situation.

Verantwortlich für die Verletzung ist Hunnam selbst, wie er sagt.

Ich habe wirklich hart trainiert, um die körperlichen Anforderungen [der Dreharbeiten] zu erfüllen. Während COVID hatte sich allerdings viel Gewicht verloren und mich nicht wirklich in Form gehalten.

Zu viel Training in kurzer Zeit hat ihn in eine gefährliche Situation gebracht.

Ich bin schnell in einen aggressiven Trainingsmodus zurückgekehrt, ohne auf meinen Körper zu hören und mit angemessen auszuruhen. Ich habe versucht, so schnell wie möglich so groß wie möglich zu werden. Dabei habe ich mir nur meinen Rücken zerstört.

Wann Rebel Moon bei Netflix startet, ist unklar. Denkbar wäre, dass der Film in der zweiten Hälfte 2023 bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht wird. Hunnam könnt ihr als Nächstes in der Thriller-Drama-Serie Shantaram bei Apple TV+ sehen, die am 14. Oktober 2022 ihre Premiere gefeiert. Zum Start gibt es direkt die ersten drei Episoden.

