Breaking Bad-Welten kollidieren: Die Auftritte von Walter & Jesse in Better Call Saul stehen kurz bevor

Spoiler: Better Call Saul ist mit einem Zeitsprung plötzlich sehr nah an Breaking Bad gerückt. Treten schon in der nächsten Folge Walt und Jesse auf?

Spoiler zu Better Call Saul: Seit 2015 läuft das Breaking Bad-Prequel Better Call Saul, das sich um den Anwalt Jimmy McGill dreht. Allmählich neigt sich auch die Vorgeschichte dem Ende zu. Am Dienstag lief die Episode Fun and Games. Es bleiben jetzt nur noch 4 Folgen bis zum endgültigen Finale. Je weiter Better Call Saul voranschreitet, desto näher rückt das Prequel logischerweise an die Mutter-Serie Breaking Bad – und damit an die bestätigten Auftritten der einstigen Hauptfiguren Jesse Pinkman und Walter White.

Der Trailer zu zu den allerletzten Better Call Saul-Folgen

Better Call Saul - S06B Trailer (English) HD

Spielt die letzte Folge Better Call Saul schon in der Breaking Bad-Timeline?

In Fun and Games beschleunigte Showrunner Vince Gilligan den Verschmelzungs-Prozess mit einem Zeitsprung. Kim (Rhea Seehorn) trennt sich von ihrem Ehemann Jimmy (Bob Odenkirk). Eine Zäsur für den Titelcharakter, die von einem dicken Schnitt verdeutlicht wird. In der nächsten Szene treffen wir Jimmy/Saul in der Zukunft wieder. Aber wie weit genau sind wir gesprungen? Wie nah sind jetzt Walt und Jesse?



Eine sehr kurze Better Call Saul/Breaking Bad-Timeline

Better Call Saul Staffel 1, Episode 1 spielt im Jahr 2002

Better Call Saul Staffel 6, Episode 9 (die aktuellste) spielt im Juni 2004

Breaking Bad Staffel 1, Episode 1 spielt im September 2005

Fazit: Allzu viel Zeit muss gar nicht überbrückt werden, ca. 14 Monate

Es könnte nur knapp ein Jahr vergangen sein oder deutlich mehr, darüber sind sich Fans bei Reddit uneinig . Die Autor:innen streuen Hinweise in beide Richtungen. Eine Börsenmeldung im Radio deutet daraufhin, dass sich Jimmy im Februar 2005 befindet. Das Nummernschild von Jimmys/Sauls Cadillac scheint das Jahr zu bestätigen.

In diesem Fall wäre Better Call Saul nur 8 Monate in die Zukunft gesprungen und noch über ein halbes Jahr von Breaking Bad entfernt. Aber wenn man in die Zukunft springt, warum dann nur so kurz? Gute Frage.

4 Hinweise, dass Better Call Saul schon in der Breaking Bad-Timeline angekommen ist

Die folgenden Beobachtungen sprechen eher für einen Zeitsprung ins Jahr 2008:

Jimmys/Sauls Aussehen : Die Figur hat sich deutlich verändert. Ohne medizinische Expertise: Sein Haarausfall scheint schneller fortgeschritten zu sein als in einem Zeitraum von 8 Monaten üblich. Und er trägt bereits das Headset, mit dem wir ihn in Staffel 2, Episode 8 von Breaking Bad kennenlernen

: Die Figur hat sich deutlich verändert. Ohne medizinische Expertise: Sein Haarausfall scheint schneller fortgeschritten zu sein als in einem Zeitraum von 8 Monaten üblich. Und er trägt bereits das Headset, mit dem wir ihn in Staffel 2, Episode 8 von Breaking Bad kennenlernen Die sehr (!) deutlich abgebildeten Müsliriegel sollen erst ab 2008 in den Verkauf gekommen sein

sollen in den Verkauf gekommen sein Ebenfalls zumindest interessant: In dem Telefonat , das Saul am Ende führt, geht es um einen Klienten, der angeblich wegen öffentlicher Masturbation festgenommen wurde. Das könnte ein Hinweis auf die Breaking Bad-Figur Badger sein, der in Sauls erster Breaking Bad-Szene wegen desselben Delikts festgenommen wurde

In dem , das Saul am Ende führt, geht es um einen Klienten, der angeblich wegen öffentlicher Masturbation festgenommen wurde. Das könnte ein Hinweis auf die Breaking Bad-Figur Badger sein, der in Sauls erster Breaking Bad-Szene wegen desselben Delikts festgenommen wurde Jimmy/Sauls Umgebung: Die Transformation zum Alter Ego Saul Goodman ist vollständig. Der Anwalt hat jegliche Jimmy-Rückstände beseitigt, er lebt in einer Villa, ist äußerst wohlhabend. Der langwierige Sandpiper-Fall scheint abgeschlossen. Das alles spricht für einen Zeitsprung von weit über 8 Monaten

Dazu kommt: Die ersehnten Cameos von Aaron Paul und Bryan Cranston finden definitiv in der Finalstaffel von Better Call Saul statt. Und da die beiden wohl eher nicht getrennt auftreten, muss Better Call Saul früher oder später in die Breaking Bad-Timeline einbrechen. Ein weiterer großer Zeitsprung wäre aber zu viel des Guten, zumal in zwei aufeinander folgenden Episoden.



Die Breaking Bad-Welten verbinden sich: Wann kommen Walt und Jesse zu Better Call Saul?

Denn es könnte schon in der kommenden Folge Nippy soweit sein. Die Filmdatenbank IMDB, die über solche Dinge häufig früher Bescheid weiß als alle anderen Seiten, listet für Nippy Aaron Paul und Bryan Cranston als Darsteller. Die Breaking Bad-Ikone Michelle MacLaren führte bei der Folge Regie. Es ist erst ihre dritte Arbeit für das Spin-off. Showrunner Vince Gilligan hob sich diesen Edel-Joker bestimmt für eine besondere Folge auf.



Findet das bisher größte Crossover beider Serien schon in der kommenden Better Call Saul-Folge statt? Wir können auch nur Indizien vorlegen. Aber diese Überzeugungsarbeit sollte genügen, damit selbst die unverbesserlichen Better Call Saul-Muffel unter den Breaking Bad-Fans nächste Woche ausnahmsweise mal einschalten. Nippy wird ab Dienstag bei Netflix laufen.

Was sind eure Theorien zum Breaking Bad-Crossover in Better Call Saul?