Brides: Neue Dracula-Serie kommt von den Riverdale-Machern

Neben Chilling Adventures of Sabrina erweitert bald eine weitere Horror-Serie das Portfolio der Riverdale-Macher: Brides soll von Dracula und weiblichen Vampiren handeln.

Vampire scheinen momentan wieder im Aufwind zu sein. Genauer gesagt sogar der Ober-Vampir schlechthin. Auf Netflix läuft gerade die Miniserie Dracula, welche der Geschichte von Bram Stoker dank der Macher von Sherlock frischen Wind verleiht.

Aber auch an anderer Stelle wird Dracula demnächst in einer TV-Serie zu sehen sein. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der US-Sender ABC einen Piloten für eine neue Vampirserie namens The Brides bestellt. Die beleuchtet den Vampir-Mythos aus einer neuen Perspektive. Dahinter stehen die Riverdale-Macher.

Dracula in Riverdale? Das ist die neue Serie The Brides

Der Hauptfokus soll in der neuen Drama-Serie nicht auf Dracula selbst liegen. Stattdessen sind die Hauptfiguren drei weibliche Vampire. Wie der Name der Serie schon andeutet, dürften diese zu Dracula eine mehr oder weniger romantische Verbindung haben.

Die Serie wurde bereits vor fünf Jahren für NBC entwickelt, dann aber eingestellt. Jetzt darf der Riverdale-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa bei ABC neu anfangen. Wie bei Riverdale ist Greg Berlanti Produzent von The Brides. Die offizielle Beschreibung spricht von einer "sexy, modernen Neuinterpretation von Dracula":

Es ist ein Familiendrama mit einem Trio aus starken weiblichen Hauptrollen. Mit starken Horror-Elementen ist The Brides eine Vampir-Soap über mächtige, unsterbliche Frauen und die Dinge, die sie tun, um Wohlstand, Prestige und Erbe aufrechtzuerhalten - und ihre unkonventionelle Familie.

Der Horror-Einschlag der Serie ist für Showrunner Aguirre-Sacasa nichts neues - schließlich steht er auch hinter Chilling Adventures of Sabrina bei Netflix. Dort steht gerade Staffel 3 in den Startlöchern. Für die Macher ist es im übrigen eine brillante Woche: Gerade erst wurde Riverdale um eine 5. Staffel verlängert.

Schauspieler und genauere Details zur Handlung von The Brides sind noch nicht bekannt. Die Serie ist die erste Ankündigung von ABC für die kommende TV-Saison. Diese startet im Herbst 2020. Zu einer möglichen deutschen Ausstrahlung ist noch nichts bekannt.

Freut ihr euch auf die Vampire von den Riverdale-Machern?