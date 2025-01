Bridgerton-Ersatz vor Staffel 4: Trailer zu neuer Serie erzählt die Geschichte von Jane Austens vergessener Schwester

Auf die 4. Staffel von Bridgerton müssen Fans viel zu lange warten. Ersatz bietet eine neue Serie, die euch ins Großbritannien des 19. Jahrhunderts zurückbringt.

Bridgerton erzählt Geschichten um Liebe, Familie und Freundschaft im Großbritannien des 19. Jahrhunderts und begeistert Serien-Fans damit bereits seit 3 Staffeln. Während womöglich noch über ein Jahr ins Land ziehen wird, bevor wir mit neuen Folgen des Netflix-Hits rechnen dürfen, erscheint schon in wenigen Wochen eine neue Serie, die Fans die Wartezeit versüßen könnte. Auch sie nimmt euch mit in die Zeit von Bridgerton – basiert jedoch auf einer der wohl größten Inspirationsquellen der Netflix-Serie.

Bridgerton-Ersatz Miss Austen: Die Geschichte von Jane Austens Schwester kommt als Serie

Miss Austen dreht sich um die fast vergessene Schwester der berühmten Autorin Jane Austen, die mit Werken wie Stolz und Vorurteil oder Sinn und Sinnlichkeit in die Literaturgeschichte einging. Ihre Romane gelten heute als prägendes Zeugnis des frühen 19. Jahrhunderts in Großbritannien und inspirierten auch Autorin Julia Quinn maßgeblich, deren Bücher die Grundlage für die beliebte Bridgerton-Adaption bei Netflix bilden.

Die Serie Miss Austen stellt die wenig bekannte Cassandra "Cassy" Austen (Keeley Hawes) ins Zentrum und siedelt ihre Geschichte viele Jahre nach dem Tod ihrer Schwester Jane an. Isabella (Rose Leslie), die Nichte ihres lange verstorbenen Verlobten, steckt in Schwierigkeiten: Sie soll nach dem Tod ihres Vaters ihr Haus verlieren. Cassy eilt Isabella zur Hilfe, aber nicht ohne geheimes Motiv: Sie möchte versteckte Briefe ihrer berühmten Schwester finden, die Janes Ruf für immer zerstören könnten. Als sie diese findet, wird sie in ihre Jugend zurückgeworfen – und all die Geschichten um schwesterliche Liebe, Freundschaft und Romanzen.

Schaut hier den Trailer zu Miss Austen:

Miss Austen - S01 (English) HD

Neben Keeley Hawes (Bodyguard) und Game of Thrones-Star Rose Leslie sind in der Serie unter anderem Phyllis Logan (Downton Abbey), Max Irons (Condor), Alfred Enoch (How to get away with Murder), Synnove Karlsen (Clique) und Patsy Ferran (Fireband) zu sehen. Miss Austen adaptiert den gleichnamigen Roman von Gill Hornby mit einem Drehbuch von Andrea Gibb (Mayflies). Aisling Walsh (Maudie) übernahm bei allen Episoden von Miss Austen die Regie.

Mehr:

Wann und wo startet Bridgerton-Ersatz Miss Austen?

Miss Austen startet in Großbritannien am 2. Februar 2025 auf BBC One. In den USA wird die Serie ab Mai zu sehen sein. Ob und in welcher Form die vier Episoden der Historien-Serie nach Deutschland kommen, ist bisher nicht klar.