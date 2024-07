Bridgerton-Fans gehen zu weit, um in Staffel 4 mitzuspielen: Macherin bekommt tonnenweise versaute Videos zugeschickt

Bridgerton-Fans gehen wohl aufs Ganze, um selbst einen Part in der kommenden Staffel zu ergattern. Die Casting-Direktorin des Netflix-Hits verriet jetzt, welche Videos und Bilder sie zugeschickt bekommt.

Bis zum Start der nächsten Bridgerton-Staffel wird noch viel Zeit vergehen. Bevor der Dreh der neuen Folgen überhaupt beginnt, wittern Fans der Netflix-Serie aber jetzt schon ihre Chance, selbst darin mitzuspielen. Davon berichtet zumindest die Bridgerton-Casting-Direktorin Kelly Valentine Hendry. Fans sollen sehr weit gehen, um eine Rolle zu ergattern.

Casting-Direktorin von Bridgerton bekommt tonnenweise versaute Fan-Bewerbungen

Wie Deadline berichtet, war Hendry kürzlich in dem Podcast Should I Delete That? zu Gast. Hier erzählte sie davon, dass sie praktisch täglich unzählige Videos und Bilder von Fans in ihrem Postfach findet, die sich mehr als anzüglich um eine Rolle in der kommenden 4. Staffel bewerben:

Ich bekomme unaufgefordert die unglaublichsten Videos. Im Grunde ist es Sex. Kein wirklicher Sex, aber das Zeug, das zu mir durchdringt, ist ziemlich eindringlich. Keine Nacktfotos, aber nicht weit davon entfernt. Es ist wirklich traurig.

Im Podcast-Gespräch sagt die Casting-Direktorin, dass gut 90 Prozent ihres Postfachs jeden Tag von solchen Mails belegt sei. So wie es aussieht, bleiben die Fan-Bemühungen aber ohne Erfolg.

Wann startet die 4. Staffel Bridgerton bei Netflix?

Da die Serie bisher im Zweijahres-Rhythmus veröffentlicht wird, dürften die neuen Folgen nicht vor 2026 bei Netflix anlaufen. Für Moviepilot-Redakteurin Joana Müller steht jedenfalls schon fest, dass sich Bridgerton in Staffel 4 neu erfinden muss, da die Netflix-Serie ihr größtes Mysterium verloren hat.

