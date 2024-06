Bridgerton muss sich in Staffel 4 neu erfinden, denn die Netflix-Serie hat ihr größtes Mysterium verloren

Das große Finale von Bridgerton Staffel 3 enthüllt Penelope vor allen als Lady Whistledown. Doch kann die Serie ohne das Geheimnis in Staffel 4 bestehen?

Das Finale der 3. Staffel von Bridgerton ist vor wenigen Wochen auf Netflix gelaufen und hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen: Nach zahlreichen Episoden des Versteckspiels und Rätselns hat sich Penelope Featherington (Nicola Coughlan) vor Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) und dem Rest des Londoner Hofes als Lady Whistledown zu erkennen gegeben.

Das Geheimnis um den klatschmäuligen Schreiberling zog sich bereits seit der allerersten Folge der Auftaktstaffel durch die Serie und verlieh der Stolz und Vorurteil-ähnlichen Geschichte ihren unverkennbaren Gossip Girl-Charakter. Doch wie kann es ohne dieses essenzielle Spannungselement in kommenden Staffeln weitergehen?

Bridgerton braucht Lady Whistledown, um nicht zur einfachen Soap zu verkommen

Zugegeben, das wichtigste Thema in Bridgerton war wahrscheinlich noch nie das Geheimnis um Lady Whistledown, sondern die Liebesbeziehungen der Figuren. Wer wen heiraten muss oder möchte, darf, kann oder soll, hat schon immer den größten Raum der Serie beansprucht und ist, was die Zuschauer:innen über 3 Staffeln am meisten interessiert hat. Hätte die Serie aber keine weiteren Handlungsstränge zu bieten, wäre das soapige und einfache Wer-mit-Wem bereits nach einer Staffel langweilig geworden.

Bridgerton braucht ein zugrundeliegendes Spannungselement, das über den Freundschaften und Beziehungen steht und diese auch staffelübergreifend miteinander verbindet. Lady Whistledowns Klatsch-Kolumne und das Geheimnis ihrer Identität diente bisher als genau dieses und hat in Staffel 3 Teil 2 dazu eindrücklich gezeigt, dass es auch als vordergründiges Spannungsfeld bestehen kann, das die Romantik vorübergehend sogar in den Hintergrund treten lässt.

Netflix Nicola Coughlan in Bridgerton

Mit Penelopes Enthüllung vor Colin (Luke Newton), Charlotte und dem gesamten Hofe fällt dieses Spannungselement nun gänzlich weg. Schließlich wurde das letzte Schriftstück, das wir in der Serie von Lady Whistledown sehen, sogar mit Penelopes richtigem Namen unterzeichnet, während das lesende Voice-Over, das im englischen Original bisher von Julie Andrews gesprochen wurde, sich in Nicola Coughlans Stimme verwandelt hat. Damit ist eindeutig, dass Penelope nicht mehr aus den Schatten agieren muss und wird.

Bridgerton muss sich in Staffel 4 neu erfinden, sonst ist die Serie verloren

Was Bridgerton in kommenden Staffeln braucht, ist ein neues Spannungselement, das die vielen Einzelgeschichten zu einem großen Ganzen vereint. In der Prequel-Serie Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte spielte Lady Whistledowns Geheimnis eine untergeordnete Rolle. Hier wurde sich stattdessen einerseits auf weniger Hauptfiguren fokussiert, andererseits wartete die Serie mit einem ganz eigenen Geheimnis auf.

Die Krankheit von König George (Corey Mylchreest) hat in den ersten Folgen der Serie zunächst den Zuschauer:innen Rätsel aufgegeben, später haben wir mit George und Charlotte dann um dessen Enthüllung gebangt. Hier kam im Schnelldurchlauf ein ähnliches Geheimnis-Konstrukt zum Tragen, wie es bei der Hauptserie mit Lady Whistledown über 3 Staffeln der Fall war.

Netflix Corey Mylchreest in Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte

In Staffel 4 muss Bridgerton einen vergleichbaren Fokus finden, der uns bei der Stange hält. Sonst droht die Serie an ihren vielen Einzelteilen zu zerbrechen ‒ und noch dazu zur langweiligen Soap zu verkommen, die sich kaum von anderen Serien unterscheidet.

So soll es in Staffel 4 weitergehen

Das Finale von Staffel 3 hat uns bereits massive Hinweise darauf gegeben, dass die 4. Staffel Benedict Bridgertons (Luke Thompson) Liebesgeschichte ins Zentrum der Handlung stellen wird. Gleichzeitig soll Penelope ihre Tätigkeit als Lady Whistledown entgegen der Romanvorlage von Julia Quinn weiter ausüben, was ihr laut Showrunnerin Jess Brownell auch zukünftig Reibungsfläche in der Serie verleihen soll (via The Wrap ).

Wie genau sich das entfaltet, erfahren wir wahrscheinlich 2026, wenn die 4. Staffel von Bridgerton auf Netflix erscheint.