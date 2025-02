Bridgerton gewährt zum Valentinstag Einblick in Staffel 4 – und bestätigt Rückkehr von zwei Fanlieblingen

Netflix' Bridgerton steckt mitten im Dreh von Staffel 4, schenkt aber jetzt schon Einblicke in Maskenbälle, neue Liebesthemen und zurückkehrende Stars.

Am heutigen Valentinstag hat Netflix für Bridgerton-Fans weltweit ein Fan-Event abgehalten. Auf der "Bridgerton Season of Love Fan Celebration" sprachen Showrunnerin Jess Brownell sowie die Stars Golda Rosheuvel (Queen Charlotte) und Hugh Sachs (Brimsley) mit dem neuen Paar Luke Thompson (Benedict Bridgerton) und Yerin Ha (Sophie Baek) über Staffel 4 – und enthüllten spannende Details wie eine heiß ersehnte Rückkehr.



Bridgerton zeigt zum Valentinstag Maskenball und holt Fanlieblinge in Staffel 4 zurück

Im Zentrum von Staffel 4 steht bei Bridgerton die Cinderella-ähnliche Liebesgeschichte zwischen Adelsspross Benedict Bridgerton und Magd Sophie, die sich auf einem Maskenball verlieben. Laut Brownell wird der Ball einen Großteil der ersten Folge von Staffel 4 einnehmen und während Benedict "Romeo-ähnlich" ganz in Schwarz auftaucht, präsentiert sich Sophie als weißer Schwan. Der neue Videoeinblick zeigt deutlich mehr als das erste Set-Video.

Bridgerton: Schaut hier den Sneak Peak am Set des Maskenballs von Staffel 4

Bridgerton - S04 Sneak Peek (English) HD

Darüber hinaus verriet Brownell, dass die Fans nicht länger bangen müssen: Kanthony kehrt in Staffel 4 zurück – das Bridgerton-Traumpaar aus Staffel 2, Jonathan Bailey (Anthony) und Simone Ashley (Kate), wird einen Auftritt haben, auch wenn die Stars schwer beschäftigt sind. Nachdem Simon und Daphne nicht länger in der Serie auftauchen, wird diese Botschaft viele erleichtern.

Was außerdem zu Bridgerton verraten wurde: Die 4. Staffel steht unter dem romantischen Thema "verbotene Liebe", weil Benedict und Sophie aus dem Adelhaus und Dienstbotentrakt (Upstairs/Downstairs) zusammenfinden müssen. Während er in einer Traumwelt lebt und sie in der harschen Realität verankert ist, müssen beide sich für die wahre Liebe in der Mitte treffen.

Außerdem wird uns Staffel 4 von Bridgerton neue Babys zeigen – jeweils von Kate und Anthony sowie vom Staffel 3-Paar Colin (Luke Newton) und Penelope (Nicola Coughlan). Kindernamen wurden aber noch keine verraten.

Wann startet die 4. Staffel Bridgerton bei Netflix?

Ein konkretes Startdatum hat Bridgerton Staffel 4 noch nicht. Da die großangelegte Serie noch mitten in den Dreharbeiten steckt, wird die Rückkehr bei Netflix erst Anfang 2026 erwartet.