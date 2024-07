Brillante Sci-Fi-Reihe wird nach 7 Jahren großartig fortgesetzt: Bestellt den neuen Planet der Affen-Film jetzt schon fürs Heimkino vor

Noch läuft Planet der Affen: New Kingdom im Kino, doch schon jetzt könnt ihr das limitierte Steelbook vorbestellen. Sichert euch den Sci-Fi-Blockbuster, der ein erstklassiger Avatar-Ersatz ist.

Erstmals wurde der gleichnamige Roman von Pierre Boulle im Jahre 1968 mit Planet der Affen verfilmt. Nach fünf weiteren Filmen schaffte es aber erst die Reboot-Trilogie Planet der Affen: Prevolution, Revolution und Survival die Kritiker:innen erneut zu überzeugen (via Rotten Tomatoes ). Nach sieben Jahren Pause erschien mit Planet der Affen: New Kingdom von Wes Ball der vierte Teil, der ebenso von Fans gefeiert wird, wie seine Vorgänger.



Aktuell läuft der Sci-Fi-Blockbuster noch immer im Kino, doch bereits am 13. September 2024 erscheint Planet der Affen: New Kingdom im limitierten Steelbook * auf Blu-ray und kann schon jetzt vorbestellt werden. Alternativ ist der Film auch auf DVD * fürs Heimkino erhältlich.

Planet der Affen: New Kingdom – Limitiertes Steelbook Deal Zu Amazon

Planet der Affen: New Kingdom spielt 300 Jahre in der Zukunft

In den ersten drei Teilen sind wir dem Leben vom ehemaligen Laboraffen Ceasar gefolgt und dem epischen Kampf der Tiere gegen die Menschen. Rund 300 Jahre später lebt Ceasars Vermächtnis weiter in einer Welt, in der die Menschen nur noch ein Schattendasein führen.

In dem bildgewaltigen post-apokalyptischen Dschungel führt Proximus Caesar (Kevin Durand) die Affen an und verdreht dabei die Lehren Caesars, um seine Machtposition zu stärken. Dabei überfällt und zerstört seine Gefolgschaft auch friedliche Dörfer, was der junge Affe Noa (Owen Teague) am eigenen Leib erfahren muss. Als dieser nach seinen verschleppten Freunden sucht, trifft er auf die Menschenfrau Mae (Freya Allan) und ist gezwungen alles, was er über die Vergangenheit gelernt hat, infrage zu stellen.

Amazon Planet der Affen: New Kingdom – Limitiertes Steelbook

Planet der Affen: New Kingdom überzeugt mit Bildgewalt wie Avatar

Satte Farben, dynamische Bewegungen, feine Texturen – das alles kennen wir auch aus den Avatar-Filmen von James Cameron. Nicht ganz auf das Level, aber nah dran kommt Planet der Affen: New Kingdom und überzeugt neben der digitalen Bildgewalt durch Action und Emotionen, wie unser Redakteur Matthias Hopf in seiner Filmkritik schreibt.

Die Grenzen zwischen den echten und computergenerierten Aufnahmen verschwimmen und versetzen die Zuschauenden in Staunen. Es geht durch den grünen Dschungel, in eine düstere Schiffsruine und im epischen Finale bekommen wir dann die ganze Kraft des Wassers zu sehen.



Wenn es nach Regisseur Wes Ball gegangen wäre, hätte er auch gerne "die beste Verfolgungsjagd mit Pferden gedreht, die es jemals im Kino zu sehen gab", wie er im Interview mit uns erzählte. Dafür reichte das Budget leider nicht aus, doch ist das auch nicht notwendig, denn wie schon in den ersten drei Teilen überzeugt auch New Kingdom mit starken Charakteren, die ebenso mitreißend sind, wie die Action.

Wie bei Avatar und den vorherigen Affen-Filmen entpuppt sich der Moment als der stärkste, in dem die Emotionen trotz und dank (!) unzähliger Effekte greifbar werden und ein kurzes Zögern Noas Zweifel vermittelt, ob er der fremden Mae wirklich trauen kann.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.