Brutale Sensation bei Amazon Prime: Parasite ist ein fieses Vergnügen

Ab sofort könnt ihr euch bei Amazon Prime Parasite anschauen. Der wilde Ritt durch verschiedenste Genres und Stimmungen ist ein oscarprämierter Kritiker- und Publikumsliebling.

Nachdem er den abgefahrenen Genre-Mix Okja für Netflix gedreht hat, ist der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho 2019 mit dem kaum weniger wilden Parasite in die Kinosäle zurückgekehrt. Für den Filmemacher und seine Crew wurde der Film zu einem Triumph. Die Kritiker und das Publikum haben sich sofort in Parasite verliebt und bei den Oscars 2020 gelang dem Werk ebenfalls ein sensationeller Erfolg.



Abonnenten können sich den Mix aus Gesellschaftskritik, Satire, Thriller, Drama und schwarzer Komödie ab sofort bei Amazon Prime Video* anschauen. Für Fans von edel inszenierten Filmen, die den Zuschauer durch eine unberechenbare Achterbahnfahrt der Gefühle schicken, ist Parasite unbedingt eine Entdeckung wert.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Parasite anschauen

Parasite - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht es in Parasite

Parasite handelt von der vierköpfigen Familie Kim, die in ärmlichen Verhältnissen lebt und sich unter anderem mit dem Falten von Pizzakartons über Wasser hält. Was ihnen an Geld fehlt, gleichen die einzelnen Familienmitglieder dagegen mit ausgefuchster Bauernschläue aus.

Als sich der Sohn als Nachhilfelehrer getarnt in eine wohlhabende Familie einschleicht, werden die anderen Familienmitglieder nach und nach auch Teil der Bediensteten rund um Familie Park. Unangenehme Überraschungen und brutale Eskalationen lassen in dem gesellschaftskritischen Szenario natürlich nicht lange auf sich warten.

Parasite hat Kritiker und Publikum schnell für sich gewonnen

Nach der Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes 2019 hat Parasite direkt für erste Begeisterungsstürme gesorgt. Auch Moviepilot war damals anwesend und wir haben Bong Joon-hos Werk direkt zu einem der besten Filme des Jahres erklärt. Auch bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes hält Parasite bis heute einen fast perfekten Wert von 99 Prozent.

© Koch Films Familie Kim in Parasite

Bei Moviepilot kommt der Film ebenfalls auf einen grandiosen Community-Durchschnitt von 8,1 bei über 3.000 abgegeben Bewertungen. Der Parasite-Hype spiegelt sich auch in einzelnen Kommentaren der Nutzer wider. So schreibt Martyman unter anderem:

[...] Wow, was war das denn? "Parasite" ist zurecht im Rahmen der Oscars 2020 in aller Munde gewesen. Dieses südkoreanische Filmjuwel überrascht mit einer schier unglaublichen Genialität der völlig unvorhersehbaren und geradezu krankhaft-irrwitzigen Handlung, die, getragen durch exzellente Darsteller, den Zuschauer regelrecht umhaut. Das spannende Geschehen ist noch dazu gekonnt in Szene gesetzt, auch die handwerkliche Arbeit war hier richtig erfolgreich. [...]

Auch zu entdecken: Verstörender Horror bei Amazon: The Lodge ist ein eiskaltes Highlight

Auch Le Samourai überschlägt sich in seinem Kommentar mit Superlativen für Parasite:

Ein intelligenter, vielschichtiger, bitterböser, unbändig kreativer und hochspannender Hochgenuss, bei dem es schlicht NICHTS zu kritisieren gibt. Ein einzigartiges Drehbuch, Klassenkampf im Endstadium. Dramaturgisch ein absolutes Meisterwerk mit verblüffenden Wendungen und Entwicklungen und einem letzten Akt, der Filmgeschichte schreiben wird.

Ein wunderbarer Cast, da passt jede Rolle wie die Faust aufs Auge. Eine über jeden Zweifel erhabene Inszenierung (v.a. Kamera, Montage, Ausstattung, Beleuchtung) und Bongs bester Film bis dato. Höchstwertung, locker und ganz klar Film des Jahres 2019 und wahrscheinlich auch DER Film der Dekade. Perfekt.

Parasite triumphiert auch bei den Oscars 2020

Bei der diesjährigen Oscarverleihung stellte Parasite zusätzlich einen Rekord auf. Nachdem der Film zuerst als Bester internationaler Film ausgezeichnet wurde, gewann Bong Joon-hoos Werk zusätzlich den begehrtesten Oscar als Bester Film. Mit Parasite ist das einem nichtenglischsprachigen Film zum ersten Mal in der Geschichte der Academy Awards gelungen.

