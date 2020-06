Gangster-Kracher neu bei Amazon Prime: Doppelter Tom Hardy rockt Legend

Bei Amazon Prime ist jetzt der Gangsterfilm Legend mit Tom Hardy verfügbar. Für Fans des Venom-Darstellers lohnt sch der Streifen gleich doppelt. Erfahrt hier, warum.

Tom Hardy gehört zu den charismatischsten Schauspielern der gegenwärtigen Filmwelt. Umso seltsamer ist, dass die ausdrucksstarken Züge des Briten in großen Blockbustern häufig hinter Masken verborgen bleiben. In dem Gangsterdrama Legend könnt ihr ihn ohne visuelle Hindernisse bewundern - und das sogar in doppelter Ausführung. Legend ist seit dieser Woche bei Amazon verfügbar.

Legend bei Amazon: Das ist die Doppelrolle von Tom Hardy

Legend basiert auf wahren Begebenheiten. Hardy spielt die Zwillingsbrüder Reginald und Ronald Kray, die in den 1960er Jahren die Londoner Unterwelt mit Ausbrüchen von Gewalt und Skupellosigkeit einschüchtern. Mit ihrer Unberechenbarkeit und nicht zuletzt großem Geschick im organisierten Verbrechen beherrschen sie die Verbrechenswelt in diesen Jahren und werden sogar zu Medienstars. Bei den Kritikern kam der brachiale Gangsterfilm eher mittelmäßig an.

Die wichtigsten Daten zu Legend mit Tom Hardy

Moviepilot-Bewertung: 6.6

Altersfreigabe: ab 16 Jahren

Wenn ihr nach Legend noch nicht genug von Tom Hardy in Gangster-Rollen habt, stehen euch bei Amazon diese Filme in der Flatrate zur Verfügung:

Schaut den Trailer zu Legend mit Tom Hardy:

Legend - Trailer (Deutsch) HD

Tom Hardy in Legend: Bestes Training für Venom

Hardy spielt in Legend zwei doch recht unterschiedliche Charaktere, die sich vor allem in ihrem pragmatischen Hang zur Gewalt ähneln.

Letztlich war Legend für Hardy eine gute Vorbereitung auf seinen Part in der Marvel-Verfilmung Venom, die 3 Jahre später in den Kinos erschien. In Venom spielt Hardy ebenfalls eine Doppelrolle - die des Eddie Brock und den Parasiten Venom, der Besitz von ihm ergreift. Das Alien und der Fotograf stehen während des Films im Widerstreit miteinander und kämpfen um die Vorherrschaft über den einen verfügbaren Körper, den sie sich teilen.

