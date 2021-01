Brutale Zombie-Action garantiert: The Walking Dead-Kinofilm gibt wichtiges Versprechen

Nach und nach werden mehr Infos zum ersten Rick-Kinofilm aus dem The Walking Dead-Universum bekannt. Jetzt soll auch die US-Altersfreigabe feststehen.

In der 9. Staffel von The Walking Dead mussten sich Fans vorerst von Rick Grimes (Andrew Lincoln) verabschieden. Auf eigenen Wunsch ließ sich der Star aus der Serie schreiben, um sich neuen Projekten widmen zu können. Ein Wiedersehen mit dem beliebten Charakter wird es trotzdem geben. Insgesamt drei Spin-off-Filme mit Rick sind fürs Kino bestätigt worden.

Zu dem ersten Film tauchen in letzter Zeit immer mal wieder Infos auf. Jetzt ist auch durchgedrungen, welche Altersfreigabe der erste Teil in den USA bekommen soll. Fans müssen sich wohl nicht vor einem zahmereren Aufguss fürchten.

The Walking Dead-Film mit Rick soll ein R-Rating erhalten

Wie Comic Book berichtet, hat der amerikanische Journalist Daniel Richtman auf seiner Patreon-Seite die Info geteilt, dass der erste Rick-Kinofilm aus dem The Walking Dead-Universum ein R-Rating erhalten soll. Richtman fällt regelmäßig durch Insider-Neuigkeiten auf, die sich nicht unbedingt immer, aber häufig als richtig erweisen.

Obwohl die Altersfreigabe noch nicht offiziell bestätigt wurde, brauchen Fans sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass der kommende The Walking Dead-Film harmloser als die Serie wird oder für ein größeres Massenpublikum im Kino zugunsten einer niedrigeren PG-13-Freigabe zurechtgestutzt wird.

The Walking Dead-Chef Scott Gimple hat letztes Jahr schon über die Handlung des Rick-Films gesprochen und einen Vergleich zum Marvel-Blockbuster Logan gezogen. Das Spin-off soll auch für all diejenigen verständlich sein, die nicht jede Staffel von The Walking Dead gesehen haben. Für langjährige Fans soll es dagegen viele Anspielungen und Enthüllungen aus Ricks Leben geben.

Einen genauen Starttermin für den The Walking Dead-Film gibt es noch nicht. Der Produktionsstart soll im Frühling 2021 erfolgen.

Sie fragen sich: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.

Freut ihr euch noch auf den Rick Grimes-Film?