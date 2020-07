The Walking Dead: Rick Grimes-Film soll wie Marvel-Kracher werden

Rick Grimes soll in einem The Walking Dead-Film zurückkehren. Der erste Kinofilm des Zombie-Franchise soll sich dafür einiges bei Marvel-Kracher Logan abschauen.

Rick Grimes (Andrew Lincoln) ist seit der 9. Staffel nicht mehr Teil von The Walking Dead. Ein Hubschrauber entführte ihn in ein unbekanntes Abenteuer, welches in einer geplanten Trilogie, beginnend mit dem ersten The Walking Dead-Film, im Kino fortgesetzt wird. Ein Rick Grimes-Kinofilm wird ohne Frage ein Spektakel für Horrorfans weltweit.

Franchise-Chef Scott M. Gimple, der auch das Drehbuch zum Film schreibt, befeuert nun im Interview mit ComicBook den Hype und vergleicht den The Walking Dead-Kinofilm mit dem brutalen Marvel-Hit Logan.

Old Man Rick? Der The Walking Dead-Film wird von Logan inspiriert

Keine Sorge uns erwarten keine postapokalyptischen Mutanten im The Walking Dead-Film. Vielmehr zieht Scott Gimple den Vergleich zur erfolgreichen Rückkehr des Charakters Wolverine. So soll Rick Grimes Kinoabenteuer sowohl für Fans als auch für neue Zuschauer konzipiert sein, die noch nie eine Folge der Zombieserie gesehen haben.

Im Gegensatz zum Mavel-Blockbuster Avengers: Endgame (hier war das Wissen um die Vorfilme vorausgesetzt) funktionierte Logan auch für sich alleinstehend und belohnte Fans mit Anspielungen auf die 17-jährige Filmgeschichte der Figur Wolverine. "Du musst nicht alle X-Men-Filme gesehen haben, um den Film zu genießen", sagt Gimple.

Rick hat eine Geschichte und diese Geschichte wird in ihm präsent sein und wird einen Großteil seiner Persönlichkeit ausmachen. Aber wir werden wahrscheinlich einen sehr veränderten Rick zu sehen bekommen.

Was sich jetzt wir ein Soft-Reboot anhört, soll aber keineswegs Fans vergraulen, die seit 10 Jahren treu ihre Zeit in The Walking Dead und die Spin-off-Serien investiert haben. Immerhin sollen auch Figuren wie Jadis aka Anne und die zuletzt aus der Serie ausgestiegene Michonne in den Filmen auftauchen.

Neue Zuschauer werden denken 'Oh, das ist der Typ. Ich will mehr über seine vergangene Geschichte erfahren.'. Für uns, die ihn schon gut kennen, wird es: 'Oh krass, das ist die Sache aus seiner Vergangenheit, die ihn jetzt belastet.

Was genau uns in den The Walking Dead-Filmen erwartet bleibt weiterhin ein Geheimnis. Bisher wissen wir lediglich, dass Rick von einem Hubschrauber der mysteriösen Organisation CRM gerettet wurde, welche in den USA drei große Gemeinschaften betreibt.

Alle Infos zu den kommenden Filmen und Serien im The Walking Dead Franchise:

The Walking Dead, Rick Grimes & Fear The Walking Dead - Das erwartet uns!

Ein Mitglied von CRM war auch schon in Staffel 5 von Fear the Walking Dead zu sehen. In der neuen Serie The Walking Dead: World Beyond spielt CRM ebenfalls eine große Rolle und vielleicht erfahren wird dort ja mehr über den möglichen Aufenthaltsort von Rick Grimes.

Wann startet der The Walking Dead-Film mit Rick Grimes?

Ursprünglich sollte der erste Rick Grimes-Film schon 2019 in den Kinos starten. Daraus wurde bekanntlich nichts. Wie Scott Gimple verrät, wird noch immer fleißig am Drehbuch und an der Geschichte gefeilt, wobei Andrew Lincoln "sehr stark involviert" in den Prozess sein soll.

Die Macher sind aktuell noch ratlos, wann der Dreh des ersten Film aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weltweit überhaupt möglich sein wird. Mit dem ersten Kinofilm des The Walking Dead-Franchise können wir also frühestens Ende 2021 rechnen.

Was erwartet ihr von Rick Grimes' Rückkehr in einem The Walking Dead-Kinofilm?