Brutaler Action-Kracher stößt It Ends with Us vom Netflix-Thron: John Wicks dämonischer Zwilling rächt sich ohne Gnade

Ein brandneuer Action-Thriller über einen John Wick-mäßigen Auftragskiller auf Rachefeldzug ballert sich auf Platz 1 der Netflix-Chats. Er lässt dabei It Ends With Us hinter sich.

Action-Fans mit Netflix-Abo haben diese Woche ein Date mit dem ehemaligen Auftragskiller Shuhei Sakata (Toma Ikuta) aus Demon City, der neuen Nummer 1 in den Film-Charts von Netflix. Damit schubst der japanische Kollege von John Wick die Romanze Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us vom Streaming-Thron.

Regisseur Seiji Tanaka überzeugte in der Vergangenheit mit seinem Yakuza-Film Melancholic von 2019.

Demon City bei Netflix: Ein brutales Rachedrama mit dämonischer Brutalität

Der Action-Film Demon City basiert auf dem gleichnamigen Manga (aka Onigoroshi) von Masamichi Kawabe und erzählt vom Rachefeldzug des ehemaligen Auftragskillers Shuhei Sakata. Der hatte seine mörderische Vergangenheit eigentlich hinter sich gelassen, als eine mysteriöse Organisation mit maskierten Killern seine Frau und Tochter umbringt. Man schiebt ihm die Tat in die Schuhe und lässt ihn an der Schwelle zum Tod zurück. Ein großer Fehler, denn zwölf Jahre später nimmt Sakata die Persona des Dämons von Shinjo City an, um sich mit dem gesamten Yakuza-Clan anzulegen.

Wahrlich übernatürliche Machenschaften kommen in Demon City nicht vor und mit dem ebenfalls auf einem Manga basierenden Demon City Shinjuku hat es auch nichts zu tun. Hier geht es um stylische Action und große Gefühle, auch wenn die Kritik sich etwas schwertut mit dem Streifen. Bei IndieWire hieß es etwa: "Ein spaßiger japanischer Action-Film, der genau gar nichts zum Subgenre 'zur Ruhe gesetzter Auftragskiller sinnt nach Rache' hinzufügt, dabei aber eine ganz gute Zeit hat."

Top 10: Die aktuellen Film-Charts von Netflix

Ähnliche japanische Live-Action-Kost gibt es bei Netflix unter anderem mit den Serien Tokyo Swindlers oder House of Ninjas. Demon City ist seit dem 27. Februar online.