Brutaler als The Boys: Amazon holt gefeierte Superhelden-Serie endlich mit Staffel 2 zurück und der Start steht fest

Mit der animierten Superhelden-Serie Invincible hat Amazon sogar die Härte von The Boys getoppt. Jetzt steht zumindest fest, dass Staffel 2 im neuen Jahr kommt.

Mit The Boys hat Amazon seinen großen Superhelden-Hit der letzten Jahre geschaffen. Daneben ist 2021 aber noch ein kleineres Juwel aus dem Genre erschienen, das es bei der Moviepilot-Community auf einen stolzen Bewertungsdurchschnitt von 8,1 bringt.

Gemeint ist die animierte Superhelden-Serie Invincible, die The Boys sogar in Sachen Brutalität übertrifft. Jetzt wurde zumindest schon mal bestätigt, in welchem Jahr die 2. Staffel Invincible erscheint.

Ist Invincible überbewertet? Meine Gedanken zur Serie kurz zusammengefasst!

Invincible Staffel 2 kommt 2023 zu Amazon Prime

Im Interview mit Collider bestätigt Vernon Sanders, der Head of Television bei Amazon Studios, dass die 2. Staffel von Invincible im neuen Jahr zu dem Streamingdienst kommt. Ein genaues Datum hat er leider nicht verraten.

Die Handlung der Serie nach der Comic-Vorlage von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman dreht sich um den 17-jährigen Mark Grayson (Originalstimme: Steven Yeun), der als Sohn des mächtigen Superhelden Omni-Man mit seinen eigenen übermächtigen Kräften klar kommen muss.



In seinem Serien-Check schreibt Kollege Max Wieseler über die Gewalt in Invincible:

Tatsächlich ist Invincible noch blutiger und brutaler als The Boys. Die Herangehensweise an die übertriebene Gewaltorgie unterscheidet die beiden Serien aber grundlegend. Während The Boys mit vollem Zynismus die Gewalt oft nur als Schauwert und für den Schockeffekt einsetzt, hat die Gewalt in Invincible stets einen narrativen Nutzen.

Die 2. Staffel Invincible erscheint dann irgendwann 2023. Bis dahin könnt ihr die 1. Staffel bei Amazon Prime im Abo streamen. *

