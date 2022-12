Es passiert wirklich: Die Dreharbeiten zu Gladiator 2 sollen in wenigen Monaten beginnen

Meisterregisseur Ridley Scott hat 21 Jahre nach Teil 1 die Fortsetzung von Gladiator angekündigt. Eine Quelle will jetzt den Start der Dreharbeiten für Gladiator 2 herausgefunden haben.

Startschuss für Gladiator 2: Kultfilm-Sequel soll 25 Jahre später spielen

Gladiator ist der wohl beliebteste Sandalenfilm der letzten 25 Jahre und einer der größten Kultfilme überhaupt. Letztes Jahr und damit 21 Jahre nach dem blutigen Ende von Maximus ( Russell Crowe Die Dreharbeiten zu Gladiator 2 sollen in Kürze starten, heißt es jetzt.

Das will die Seite World of Reel erfahren haben. Demzufolge wird Scott im Mai 2023 mit den Dreharbeiten beginnen. Das klingt plausibel. Immerhin sprach der Regisseur bei seiner letzten Gladiator 2-Enthüllung davon, die Arbeit am Sandalen-Sequel nach seinem Film Napoleon angehen zu wollen. Das Epos um den französischen Herrscher könnte um diesen Zeitpunkt herum in den Kinos erscheinen.

Nichtsdestotrotz handelt es sich bei der Meldung bisher nur um ein unbestätigtes Gerücht. World of Reel gilt nicht als unzuverlässig, genießt aber auch nicht denselben Ruf wie die Branchenblätter Variety oder Deadline. Tatsächlich firmieren viele Informationen über den Film noch unter dem Dach von Hörensagen. So soll etwa die Geschichte 25 Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 spielen und unter anderem Lucilla (Connie Nielsen) zurückbringen.

Wann kommt Gladiator 2 ins Kino?

Bei so vielen Unklarheiten ist der Kinostart des Films schwer einzuschätzen. Im Hinblick auf das frühe Stadium der Produktion und der womöglich opulenten Dreharbeiten rechnen wir nicht vor Ende 2024 mit Gladiator 2.

