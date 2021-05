Captain America 4: Neues MCU-Poster schürt die Vorfreude – aber es hat einen Fehler

Captain America 4 kommt - und das neue The Falcon and the Winter Soldier-Poster zeigt, wie seine MCU-Rückkehr aussehen könnte. Es erlaubt sich dabei aber einen Schnitzer.

Cap-Fans tanzen auf ihren Schilden: Zeitgleich zum Finale von The Falcon and The Winter Soldier wurde bekannt, dass Captain America das MCU mit einem 4. Teil bereichern wird. Und genau wie das Staffelfinale der Disney+-Serie selbst bereitet ein neues Poster die Fans jetzt auf dessen großen Leinwand-Auftritt vor. Captain America 4 wird nichts Geringeres sein als eine MCU-Revolution.

Vorsicht, Spoiler!

Das MCU-Poster zeigt den neuen Captain America

The Falcon and the Winter Soldier zeigt, wie Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) in die Rolle hineinwächst, die ihm zunächst zu groß zu sein scheint.

Im Finale hat er Erbe und Schild seines Freundes Steve Rogers (Chris Evans) akzeptiert: Mit Selbstbewusstsein und neuem Outfit tritt er dessen Nachfolge an. Das spiegelt sich auch auf dem neuen Poster wieder, wie es von Disney+ auf Twitter veröffentlicht wurde:

© Disney Anthony Mackie als Captain America

Ähnlich dem feinen Zwirn seines Vorgängers Rogers besteht auch Wilsons patriotische Couture aus einer Mixtur der amerikanischen Landesfarben. Der Anzug ist nun allerdings mehrheitlich weiß gegenüber dem Blau der Evans-Version, und darüber hinaus trägt der Ex-Falcon noch immer seine Flügel. Die eigentliche Revolution liegt aber nicht in den oberflächlichen Änderungen.

The Falcon and the Winter Soldier und Captain America 4 sind eine MCU-Revolution

Das neue Poster zeigt: Disney+ und Captain America 4 vollziehen eine wahre MCU-Revolution, die sich gerade in Staffel 2 von The Falcon and the Winter Soldier richtig entfalten könnte.



Es ist schließlich das erste Mal, dass ein weißer Marvel-Held im MCU durch einen schwarzen Nachfolger beerbt wird, was das Film-Universum ein Stück diverser macht. Und nicht nur das.

© Disney+ Anthony Mackie in The Falcon and the Winter Soldier

Mit Ausnahme von Chadwick Bosemans Black Panther wurden schwarze Schauspieler:innen wie etwa Samuel L. Jackson oder Don Cheadle bisher auf die Nebenfiguren des MCU relegiert. Jetzt aber übernimmt Mackie einen der zentralen Heldenposten der Avengers. Ein deutliches Zeichen für die Zukunft.

Nächste Generation: The Falcon and the Winter Soldier zeigt neue Avengers

Das neue Falcon and the Winter Soldier-Poster verkörpert eine überfällige Diversitäts-Entwicklung, die das MCU wie etwa im Falle von Thor 3 schlicht verleugnete. Um den Eindruck perfekt zu machen, fehlt allerdings ein entscheidendes Detail.

Captain America-Fans bemängeln Fehler im MCU-Poster

Wie Fans der Disney+-Serie wissen, spielte The Falcon and the Winter Soldier bereits mit dem nach dem Finale überholten eigenen Serientitel. Gemeint ist die Tatsache, dass die Serie sich jetzt in "Captain America and the Winter Soldier" umbenennen müsste. Das ist auch den Fans auf Twitter aufgefallen:

"Ich mag [das Poster], aber es hat einen Fehler", schreibt ein User. "Er ist nicht mehr der Falcon. Es müsste 'Captain America and the Winter Soldier' heißen."

Einigen mag der Einwand wie Haarspalterei vorkommen, aber er ist nicht ganz unwichtig. Hier hätte es die Chance gegeben, Sam Wilson mit dem Outfit auch gleich offiziell den neuen Titel zuzusprechen: Marvel hätte zeigen können, wie tiefgreifend die Entwicklung des Disney+-Finales ist. Diese Chance wurde verpasst.

Ein Grund dafür ist nicht ganz offensichtlich. Schutz vor Spoilern kann es nicht gewesen sein, das würde die gesamte Poster-Veröffentlichung ad absurdum führen. Vielleicht war es am Ende nur Warenzeichen-Bürokratie.

Für Casting-Verhandlungen in Captain America 4 - also auch für Anthony Mackies sehr wahrscheinliche Besetzung als Hauptfigur - ist es noch sehr früh. Das Falcon and the Winter Soldier-Poster bereitet die Fans aber schon jetzt auf seine Ära vor - wenn auch mit einem kleinen Detailfehler.

