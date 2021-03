Jetzt sind die nächsten Avengers fast komplett: The Falcon and the Winter Soldier enthüllt neuen Marvel-Helden

Die MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier versteckt in Folge 2 einen zukünftigen Marvel-Helden. Die nächste Generation der Avengers kommt und Eli Bradley wird ganz vorne mitmischen.

Abseits von spektakulärer Marvel-Action überrascht The Falcon and The Winter Soldier mit erstaunlich vielen aus den Comics bekannten neuen Superhelden, die die Zukunft des Marvel Cinematic Universe (MCU) prägen könnten. Der kurze Auftritt der Figur Eli Bradley in der neuen Folge kündigt Großes an.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Marvel bereits die nächste Generation der Avengers vorbereitet. Mit Eli Bradley sind nun schon 6 potenzielle Mitglieder der Young Avengers Teil des MCU.

The Falcon and the Winter Soldier: Eli Bradley wird zum Marvel-Helden Patriot

In einer kurzen Szene in The Falcon and the Winter Soldier Folge 2 wird uns Eli Bradley (Elijah Richardson) als Enkel des vergessenen Supersoldaten Isaiah Bradley vorgestellt. Fans der Marvel-Comics wissen aber bereits, dass wir Eli womöglich nicht das letzte Mal gesehen haben.

© Marvel Comics / Marvel Studios Eli Bradley aka Patriot

Eli Bradley trat erstmals 2005 in der Comicreihe Young Avengers in Erscheinung. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der jungen Superheld*innen-Truppe Young Avengers. Als Patriot tritt er mit übermenschlichen Fähigkeiten an, die er angeblich durch eine Bluttransfusion des Supersoldaten Isaiah Bradley erhalten hat.

Allerdings stellt sich heraus, dass Eli gelogen hat und seine Kräfte durch den Konsum von Super-Drogen bekommt. Später erhält er aber tatsächlich eine Bluttransfusion und damit die Fähigkeiten eines Supersoldaten wie Captain America.

Die Young Avengers kommen: Das MCU bereitet ihre Ankunft vor

Der Grundstein für ein neues und jugendliches Avengers-Team im Marvel Cinematic Universe wurde bereits in Ant-Man and the Wasp gelegt, als die kleine Cassie Lang offenbarte, dass sie gerne als Superheldin in die Fußstapfen ihres Vaters treten würde. Und in den Marvel-Comics tut sie genau das und tritt den Young Avengers bei.

Das MCU wird in Phase 4 nun in zahlreichen Serien und Filmen die nächste Generation der Avengers vorstellen. Folgende Young Avengers haben wir bereits im MCU gesehen oder wurden bereits für kommende Projekte bestätigt:

Stature : Cassie Lang ist seit Ant-Man Teil des MCU.

: Cassie Lang ist seit Ant-Man Teil des MCU. Patriot : Eli Bradley feierte seinen ersten Auftritt in The Falcon and the Winter Soldier

: Eli Bradley feierte seinen ersten Auftritt in The Falcon and the Winter Soldier Wiccan und Speed : Billy und Tommy Maximoff traten bereits in WandaVision in Erscheinung.

: Billy und Tommy Maximoff traten bereits in WandaVision in Erscheinung. Hawkeye : Kate Bishop wird die Hauptfigur der neuen Marvel-Serie Hawkeye.

: Kate Bishop wird die Hauptfigur der neuen Marvel-Serie Hawkeye. Ms America: America Chavez wird erstmals in Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness zu sehen sein.

Weitere wichtige Young Avengers in den Marvel-Comics, die noch nicht für das MCU bestätigt wurden, sind: Iron Lad, Hulkling, ein weiterer Vision, Kid Loki, Noh-Varr und Prodigy. Die im Juni startende Serie Loki könnte durch Zeitreisen-Schabernack des Marvel-Tricksters schon bald dessen junge Reinkarnation aus den Comics ins MCU bringen.

© Marvel Comics Young Avengers

Natürlich hält sich das MCU nie wirklich treu an die Geschichten der Vorlagen. Daher werden auch die Young Avengers sicherlich in anderer Formation auftreten als in den Comics. Die Rolle des Teamgründers Iron Lad könnte zum Beispiel an die junge Heldin Ironheart übergehen, die bald ihre eigene Serie auf Disney+ bekommt. Ebenso könnte sich Ms. Marvel dem Team anschließen - in den Comics ist sie Teil der "erwachsenen" Avengers.

Wann wir die Young Avengers tatsächlich als neues Marvel-Team zu sehen bekommen, ist noch nicht klar. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird allerdings erstmals der Zeitreisende Kang der Eroberer (sein jüngeres Ich gründet die Comic-Version der Young Avengers) zu sehen sein. Damit könnte der Startschuss für die Young Avengers im MCU fallen.

Freut ihr euch auf das junge Avengers-Team im Marvel Cinematic Universe?