Das Ende von The Falcon and the Winter Soldier erklärt: Marvel kommt an Staffel 2 nicht vorbei

Das Ende der Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier stellt die Weichen für Staffel 2 und neue Konflikte im MCU. Wir haben euch die Post-Credit-Szene und die wichtigsten MCU-Teaser erklärt.

Achtung, Spoiler zu The Falcon and the Winter Soldier: Nach 6 Episoden hat das Marvel Cinematic Universe den wahren neuen Captain America gefunden. Der Weg zu Sams Entschluss, Steve Rogers' Schild und Heldennamen zu tragen, war ein steiniger. Die Ära des neuen Cap hat gerade erst begonnen.

Am Ende von The Falcon and The Winter Soldier werden Fans nicht nur mit einem neuen Serien-Titel und einer Marvel-typischen Post-Credit-Szene überrascht, sondern auch mit vielen Hinweisen, was uns in einer 2. Staffel erwarten könnte. Das Wichtigste haben wir euch hier zusammengefasst

The Falcon and the Winter Soldier Post-Credit-Szene erklärt: Was ist los mit Sharon Carter?

Am Ende von Falcon and the Winter Soldier erwartet Marvel-Fans die obligatorische Post-Credit-Szene, die so einige Fragen aufwirft. Hier sehen wir Sharon Carter, die nach Jahren im Exil von der US-Regierung begnadigt wird. Die Ex-SHIELD-Agentin erhält nicht nur eine Entschuldigung, sondern auch ihren alten Job bei der CIA zurück. Das war ein großer Fehler.

Ein gutes Marvel-Finale? Erfahrt es im Video-Recap zu Falcon and the Winter Soldier

Sam als neuer Captain America und das große Finale | The Falcon & The Winter Soldier Folge 6

Denn Sharon Carter wurde uns im Finale als großes kriminelles Mastermind enthüllt, das sich hinter dem Namen Power Broker versteckt. Sie kann nun ungehindert die Regierung infiltrieren und erhält Zugang zu Staatsgeheimnissen und Waffen. All das kann sie zu ihrem Vorteil nutzen.

Wo werden wir Sharon Carter also wiedersehen? Hier ergeben sich mehrere Möglichkeiten. Natürlich könnte Sharons Geschichte in einer 2. Staffel fortgesetzt werden. Eine andere Option wäre ein Auftritt in der kommenden MCU-Serie Armor Wars, in der Stark-Technologie in falsche Hände gerät - etwa in die des Power Broker und ihrer kriminellen Organisation?

Ist Sharon Carter ein Skrull? Marvel könnte uns genial getäuscht haben

Dass Sharon Carter nun eine Marvel-Schurkin wird, wäre eine große Abkehr von ihrer bisherigen Rolle im MCU (und den Comics). Will uns Marvel hier etwa täuschen? Denn bald steht mit Secret Invasion eine ganz besondere Serie bevor, in der als Menschen getarnte, radikale Skrulls die Erde infiltriert haben.

© Marvel Studios Sharon Carter in The Falcon and the Winter Soldier

Bereits Spider-Man: Far From Home täuschte uns mit einem Auftritt von Nick Fury und Maria Hill, die am Ende als Skrull enthüllt wurden. Mit der bösen Sharon Carter kündigt sich nun ein weiterer Skrull-Twist an. Das wäre zumindest eine Erklärung für Sharons viel zu kurzen Auftritt in den 6 Episoden.

U.S. Agent: Captain America John Walker wird zum Anti-Avenger

Dass John Walker am Ende der Serie nicht mehr als Captain America unterwegs ist, war vielen Fans bereits klar. Doch seine Geschichte nimmt eine interessante Wendung, als die mysteriöse Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) auftritt und Walker einen neuen Namen und neuen Anzug gibt. Walker tritt nun als seine Comic-Persona U.S. Agent auch im MCU auf.

© Marvel Studios US Agent ind The Falcon and the Winter Soldier

Was die Zukunft für U.S. Agent bringt, ist noch nicht bekannt. Aber es deutet sich bereits an, dass er Teil eines ganz besonderen Teams werden könnte, das Valentina zusammenstellen will. "Bald werden seltsame Dinge passieren", kündigt sie ominös an.

Und dann braucht es Helden, die nicht davor zurückschrecken, moralische Grenzen zu überschreiten und sich die Hände schmutzig (oder blutig!) zu machen. Valentina soll auch im kommenden Black Widow erscheinen, wo sie womöglich weitere Personen für ihre Brutalo-Avengers rekrutiert.

Young Avengers: Eli Bradleys MCU-Geschichte hat erst begonnen

Aufmerksame Fans werden es bereits bemerkt haben. In Phase 4 baut Marvel still und heimlich ein neues Avengers-Team für die Zukunft des MCU auf. Die Rede ist von den Young Avengers. Auch Falcon and the Winter Soldier debütiert einen neuen Charakter, der in Zukunft als Patriot Teil der jungen Avengers werden könnte.

© Marvel Studios Eli Bradley in The Falcon and the Winter Soldier

Das Finale stellt bereits die Weichen für Eli Bradleys heldenhafte Zukunft. Denn am Ende sorgt Sam dafür, dass Isaiah Bradleys Verdienste gewürdigt werden und er offiziell Teil der Historie von Captain America ist. Als Enkel eines Supersoldaten und Freund des schwarzen Captain America könnte Eli bald in die Fußstapfen seiner Idole treten wollen.

Diese Entwicklung und ein Handlungsstrang über von Captain America inspirierte Vigilanten eignet sich perfekt für Staffel 2 - und eine Rückkehr von Joaquin Torres als neuer Falcon.

Captain American and the Winter Soldier: Kommt Staffel 2 der Marvel-Serie?

Falcon and Winter Soldier war für Marvel und Disney+ ein Erfolg. Ein weiterer Captain America-Film wurde bisher nicht angekündigt. Somit steht einer 2. Staffel nichts im Wege.

Offiziell verkündet wurde eine Fortsetzung von The Falcon and the Winter Soldier zwar noch nicht, jedoch deutet vieles auf eine 2. Staffel hin. Während WandaVision zuvor als abgeschlossene Vorgeschichte zum Multiversum-Wahnsinn in Doctor Strange 2 und Spider-Man 3 diente, baut die neue Serie nicht auf kommende Filme auf.



© Marvel Studios Captain American und der Winter Soldier

Zudem zeigt die Einreichung der Marvel-Serie bei den diesjährigen Emmys in der Kategorie Beste Dramaserie (und nicht Miniserie!), dass hier mehr in Planung sein könnte. In Interviews hüllen sich die Beteiligten bisher in Schweigen, deuten aber an, dass die Geschichte des Captain America-Vermächtnisses noch nicht auserzählt wurde.



Die Szene zwischen Isaiah Bradley und Sam im Finale beschreibt es treffend: Der Kampf des neuen Captain America hat gerade erst begonnen. Und wir freuen uns schon auf Staffel 2 aka Captain America and the Winter Soldier!

Nach The Falcon and the Winter Soldier: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.