Carl Weathers bekam seine größte Rolle nur, weil er Sylvester Stallone beleidigte

Vor Jahren hat Carl Weathers enthüllt, wie er an die legendäre Apollo Creed-Rolle in Rocky kam. Entscheidend war ein Satz, mit dem er Sylvester Stallone kritisierte. Der feierte genau diese Art.

Neben Sylvester Stallone als Star von Rocky wurde der erste Teil der ikonischen Boxfilm-Reihe auch durch dessen Konkurrenten geprägt. Carl Weathers spielte Rockys großen Gegner Apollo Creed, der im Finale sogar über die Hauptfigur im Ring triumphiert.

Vor einigen Jahren sprach der am 1. Februar verstorbene Weathers darüber, wie er damals an die Rolle im ersten Rocky-Teil kam. Es lag vor allem an einem Satz, mit dem der Action-Star Stallone ganz schön herunterputzte. Der war von der rotzigen Art wiederum begeistert.

Carl Weathers erkannte Sylvester Stallone zuerst nicht als Schauspieler an

Im Interview mit dem Hollywood Reporter zur Veröffentlichung des Rocky-Spin-offs Creed - Rocky's Legacy sprach Weathers 2015 über sein Casting für den ersten Teil der Boxfilm-Reihe. Beim Vorsprechen war kein anderer Schauspieler vor Ort, deswegen wurde Weathers gesagt, er würde mit dem Drehbuchautor des Films seine Zeilen vorlesen. Dabei handelte es sich um Stallone.

Für Weathers verlief das gemeinsame Vorsprechen nicht gerade ideal:

Und wir lasen die Szene durch und am Ende hatte ich nicht das Gefühl, dass sie wirklich gut angekommen ist und sie waren still und es gab diesen Moment der Verlegenheit, den ich jedenfalls empfand.

Also platzte aus mir einfach heraus: 'Ich könnte es viel besser machen, wenn ich einen echten Schauspieler hätte, mit dem ich zusammenarbeiten könnte.' Also habe ich einfach den Star des Films beleidigt, ohne es wirklich zu wissen und ohne die Absicht, es zu tun.

Weathers erzählte dann, dass genau diese rotzige, vorlaute Art perfekt zu Apollo Creed als Charakter passen würde. Die versehentliche Beleidigung des Stars brachte ihm seine legendärste Rolle also schlussendlich erst ein.

MGM Sylvester Stallone als Rocky Balboa und Carl Weathers als Apollo Creed in Rocky

Nach Rocky 1 spielte Carl Weathers Apollo Creed auch noch in den Fortsetzungen Rocky II, Rocky III - Das Auge des Tigers und Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts.

