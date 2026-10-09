Neuer Platz 1 bei Amazon Prime: Die vielleicht bekannteste Stephen King-Geschichte, wie ihr sie noch nie gesehen habt

In den Streaming-Charts von Amazon Prime steht eine neue Serie auf Platz 1, die einen Stephen King-Klassiker auf völlig neue Weise verfilmt. Die Adaption ist eines der Serien-Highlights 2026.

Die Werke von Horror-Meister Stephen King wurden bereits etliche Male für TV und Kino verfilmt, sein Debütwerk Carrie bisher sogar ganze drei Mal. Die Verfilmung von Brian de Palma aus dem Jahr 1977 machte die übernatürlich begabte Teenagerin legendär und zu einer der bekanntesten King-Figuren überhaupt.

Seit wenigen Tagen steht bei Amazon Prime nun eine neue Adaption des legendären Stoffs als Serie im Programm, die sich der Geschichte von einer neuen Perspektive nähert. Wenig überraschend konnte Carrie direkt die Spitze der Charts erklimmen.

Carrie auf Platz 1 bei Prime Video: Neue Stephen King-Miniserie bringt Klassiker in die Gegenwart

Die neue Carrie-Serie dreht sich um die Teenagerin Carrie White (Summer H. Howell), die ebenso wie in Kings Vorlage von ihren Mitschüler:innen gemobbt wird und telekinetische Kräfte entwickelt, die sie bei einem Schulball blutig entlädt. Serienschöpfer Mike Flanagan (Spuk in Hill House) bringt die Geschichte jedoch in die Gegenwart und versetzt die Jugendliche nach Jahren der Isolation auf eine öffentliche Schule, wo sie in einen Cybermobbing-Skandal verwickelt wird.

Mit den Änderungen gelingt Flanagan eine treffende Aktualisierung des Stoffs, die die Geschichte in einen größeren Kontext um Frauen mit außergewöhnlichen Kräften einbettet. So fielen nicht nur die ersten Reaktionen auf die neue Serie äußerst euphorisch aus. Auch King hatte vor dem Start viel Lob für die Carrie-Adaption übrig.

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler stimmte in seinem Serien-Check in die Lobgesänge ein:

Nach den vorherigen drei Verfilmungen ist die Carrie-Serie ein nahezu perfektes Remake. Anstatt ausgetretene Pfade einfach noch einmal zu beschreiten, bietet Mike Flanagans Version eine durchdachte Neuinterpretation, die wirklich etwas zu sagen hat und die bekannte Geschichte im Kontext der Gegenwart mit frischen Impulsen in etwas Neues verwandelt, ohne den Schrecken und die Tragik der Vorlage zu verwässern.



Carrie ist am 7. Oktober 2026 mit allen acht Episoden bei Amazon Prime Video ins Programm eingezogen und konnte sich direkt einen Platz in den Charts sichern. In Deutschland steht die neue Miniserie darin aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 9. Oktober 2026):

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Die Bandbreite der Serie, die ihr nicht zu früh abbrechen solltet, reicht dabei von verstörenden Auftaktepisoden bei Netflix bis zu YA-Hits bei Amazon und stressigen Edelserien bei Disney+. Aber auch sehr langsam anlaufende Sci-Fi-Perlen bei Apple TV und herrlich furchtbare Menschen bei HBO Max verdienen eure Geduld.

