Chris Evans hat nach dem Marvel-Ausstieg all seine Captain America-Muskeln verloren

Drei Jahre nach seinem Ausstieg aus dem Marvel Cinematic Universe blickt Captain America-Darsteller Chris Evans auf seine Karriere zurück und verrät, was sich verändert hat.

Fast eine Dekade lang war Chris Evans als Captain America auf der großen Leinwand zu sehen. Mit dem 2019 gestarteten Avengers 4: Endgame verabschiedete er sich aus dem Marvel Cinematic Universe und wendete sich anderen Projekten zu. Dazu gehört auch das animierte Sci-Fi-Abenteuer Lightyear aus dem Hause Pixar.

Captain America-Darsteller Chris Evans spricht über sein Leben nach dem Marvel-Ausstieg

Bei der Premiere des Films wurde Evans nach seinem MCU-Ausstieg fragt. Gegenüber Yahoo * verrät er, dass seitdem einiges an Muskelmasse eingebüßt hat. Konkret sagt Evans: "Ich habe rund sieben Kilo verloren. Jedes Mal, wenn mich Leute treffen, fragen sie: 'Geht es dir gut? Du hast ein bisschen Gewicht verloren.'"

Hier könnt ihr den Trailer zu Avengers 4: Endgame schauen:

Avengers 4: Endgame - Trailer (Deutsch) HD

Laut Evans muss man sich keine Sorgen machen. Der Gewichtsverlust hat einen einfachen Grund: "Ich musste nicht mehr ins Fitnessstudio." War es für die Captain America-Rolle wichtig, dass er stets trainiert war, kann er sich jetzt entspannt zurücklehnen und anderen Dingen widmen. Nicht zuletzt entfällt der straffe MCU-Zeitplan.

Zehn Jahre lang hast du immer einen Film, der schon um die Ecke wartet. Dein Leben ist komplett durchgeplant. In sechs Monaten startet die Pressetour und in sechs Monaten danach wird schon der nächste Film gedreht.

Ob wir Evans eines Tages nochmal als Supersoldat Steve Rogers sehen werden, ist unklar. In absehbarer Zeit diese Rückkehr zumindest nicht passieren. Der nächste Captain America-Film wartet mit Anthony Mackie in der Hauptrolle auf, der im Zuge von The Falcon and The Winter Soldier den Staffelstab übernommen hat.

Wollt ihr Chris Evans nochmal als Captain America sehen?