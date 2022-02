Christopher Nolan schnappt sich nach Robert Downey Jr. den nächsten Marvel-Star – aus Spider-Man

Der Cast von Christopher Nolans nächstem Film wird immer spannender. Jetzt hat sich der Regisseur noch einen Marvel-Star geschnappt, der zuletzt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.

Nach seinem spektakulären Sci-Fi-Mindfuck Tenet laufen die Vorbereitungen für Christopher Nolans neuen Film über den Erfinder der Atombombe auf Hochtouren. Vor dem Drehstart hat sich der Regisseur schon einen spannenden Cast zusammengestellt, der immer noch wächst.

Nach Stars wie Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Emily Blunt und Matt Damon ist jetzt noch ein weiterer Darsteller für Oppenheimer bekannt, an den ihr euch vielleicht noch aus einem älteren Spider-Man-Film erinnert.

Neuer Christopher Nolan-Film mit Bösewicht aus The Amazing Spider-Man 2

Wie Deadline berichtet, spielt Dane DeHaan eine noch geheime Rolle im kommenden Blockbuster von Christopher Nolan. 2014 war der Schauspieler zum Beispiel als Harry Osborn aka Grüner Kobold in The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro zu sehen. Ansonsten spielte er zum Beispiel noch Schauspiellegende James Dean in Life und eine Hauptrolle in A Cure for Wellness von Fluch der Karibik-Regisseur Gore Verbinski.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Life mit Dane DeHaan als James Dean schauen:

Life - Trailer (Deutsch) HD

Mit Iron Man-Star Robert Downey Jr., Florence Pugh aus Black Widow und Hawkeye sowie Dane DeHaan kommt Nolans Oppenheimer jetzt schon auf drei Marvel-Stars. Daneben haben es auch etwas vergessenere Größen wie Josh Hartnett und Indie-Namen wie Benny Safdie in den Cast geschafft.

Oppenheimer soll am 20. Juli 2023 bei uns im Kino starten. Der Blockbuster basiert auf der wahren Geschichte des theoretischen Physikers J. Robert Oppenheimer, der während des Zweiten Weltkriegs als wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts bekannt war. Vom Studio Universal Pictures wird der neue Nolan-Film als epischer Thriller beschrieben. Typisch für den Regisseur dürfen sich Fans garantiert auf clevere Einfälle und viel Spannung freuen.

