Spider-Man: No Way Home muss eine Oscar-Nominierung als Bester Film bekommen

Spider-Man: No Way Home könnte nach Black Panther der zweite MCU-Film sein, der eine Oscar-Nominierung als bester Film erhält. Wer das dem Tom Holland-Blockbuster nicht gönnt, hat Kino nie geliebt.

Spider-Man: No Way Home ist nicht nur der mit Abstand erfolgreichste Kinofilm des letzten Jahres und mit einem Einspielergebnis von über 1,7 Milliarden US-Dollar der sechsterfolgreichste Film aller Zeiten. Der vorläufige Abschied von Tom Holland als Peter Parker sorgt in der Filmbranche gerade auch für heftige Diskussionen. Denn die Verantwortlichen bei Marvel und Sony wollen nicht nur Geld zählen, sondern auch eine der höchsten Weihen, die ein Film überhaupt nur erhalten kann: eine Oscar-Nominierung als Bester Film.

Doch mit großem Erfolg und großen Award-Wünschen kommen erbitterte Debatten. Darüber, welche Art von Film bei den Oscars ausgezeichnet werden sollte und natürlich, wie filmisch wertvoll das Superheld:innen-Genre überhaupt sein kann. Ich persönlich finde: Wenn die Oscars No Way Home keine Nominierung als Bester Film gönnen, haben die Verantwortlichen Kino nie wirklich geliebt. Und ich erkläre euch jetzt, warum die gängigen Gegenargumente für mich keinen Sinn ergeben.

1. Anti-Oscar-Argument: Das MCU-Action-Spektakel funktioniert nur für Fans und Eingeweihte

© 2021 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Tom Holland, Jacob Batalon und Zendaya in Spider-Man: No Way Home

Ja, Spider-Man: No Way Home ist wie quasi alle MCU-Titel Teil einer größeren Erzählung. Sowohl die schönsten als auch traurigsten Momente des Films entfalten erst dann ihre volle Wirkung, wenn man die Charaktere und ungefähre Geschichte des Spider-Man-Franchises kennt. Aber ist das wirklich ein Problem?

Die Zeiten, in denen Comic-Adaptionen nur unter Insidern abgefeiert wurden, sind lange vorbei. Superheld:innen von Batman bis zu den Avengers sind im Herzen des Mainstreams angekommen. Es ist mittlerweile schwieriger, als kulturinteressierte Person NICHT zu verstehen, warum alle ausrasten, wenn Tobey Maguire und Andrew Garfield durch ein Portal schreiten.



Außerdem wäre No Way Home nicht die erste Fortsetzung, der die Ehre einer Nominierung zuteil wird. Die wahrscheinlich beste Filmtrilogie aller Zeiten – Der Herr der Ringe – war mit jedem einzelnen Teil für die Königsdisziplin der Oscars nominiert. Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs schnappte sich schließlich den Oscar für den besten Film. Teil 3 der Reihe ist ebenfalls nochmal deutlich emotionaler und epischer, wenn man die vorherigen Teile gesehen hat. Das macht den Film aber nicht schlechter oder weniger auszeichnungswürdig.

2. Anti-Oscar-Argument: Spider-Man: No Way Home ist vielleicht erfolgreich, aber als Film nicht gut genug

Im Rahmen der Oscars-Debatte um No Way Home ist der durchschlagende Erfolg des Films eines der Hauptargumente. Bedeutet das also, dass auch Fast & Furious 9 ein potenzieller Oscar-Preisträger sein sollte, weil der Film von vielen Menschen geguckt wurde? Nein. Natürlich nicht. Aber Popularität ist auch bei Spider-Man: No Way Home nicht das Einzige, was den Film der ganz großen Oscar-Nominierung würdig macht. Der Film ist witzig, emotional, actionreich, in sich rund und vereint das Beste aus 20 Jahren Spider-Man. Kurz gesagt: Er ist sehr gut. Und mit der Meinung bin ich nicht allein.

Yves von Moviepilot erklärt euch, was an No Way Home so fantastisch ist:

Spider-Man: No Way Home ist WIRKLICH gut | Review

Bei IMDb hat der dritte Spider-Man-Film mit Tom Holland ein Rating von 8,7, die Bewertungen bei Rotten Tomatoes befinden sich sowohl bei Kritiker:innen (93 Prozent) als auch beim Publikum (98 Prozent) im 90er-Bereich. Wie sieht's zum Vergleich bei weniger umstrittenen Oscar-Anwärtern aus? The Power of the Dog: 6,9 bei IMDb, 94 (Kritiker:innen) bzw. 85 Prozent (Publikum) bei Rotten Tomatoes. Belfast: 7,4 bei IMDb und 87 (Kritiker:innen) bzw. 91 Prozent (Publikum) bei Rotten Tomatoes. Selbst mein persönlicher Oscar-Favorite Dune hat nur ein IMDb-Rating von 8,1 und liegt bei Rotten Tomatoes zwischen 83 (Kritiker:innen) und 90 Prozent (Publikum)!

Das beweist zum einen, dass Mainstream-Popularität und gute Kritiken sich nicht zwingend ausschließen müssen. Und zum anderen, dass es eben keine unüberwindbare Kluft zwischen Spidey und weniger umstrittenen Oscar-Anwärtern gibt. Spider-Man: No Way Home ist nicht gut genug, um als einer der besten Filme des letzten Jahres nominiert zu sein? Der Großteil der internationalen Film-Journalist:innen und die überwältigende Mehrheit des Publikums sehen das anders.



3. Anti-Oscar-Argument: Der Marvel-Blockbuster mit Tom Holland verrät das, wofür die Oscars stehen

© 2021 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Spider-Man und Doctor Strange bekommen es mit dem Multiversum zu tun

Spider-Man: No Way Home wäre nicht der erste MCU-Film, der die wichtigste Oscar-Nominierung einstreicht. Allerdings auch erst der zweite. 2019 war Black Panther als Bester Film nominiert und hatte dabei neben seinem Erfolg an den Kinokassen und der Qualität des Films noch ein anderes Argument auf seiner Seite: Er war der erste große Superheld:innen-Film mit einem größtenteils schwarzen Cast. Ein popkultureller Meilenstein.

Black Panther verlor gegen das Rassismus-Drama Green Book mit Viggo Mortensen. Gut, Green Book war kein kaum gesehener Geheimtipp à la Nomadland. Dass die vermeintlich wertvollsten Filme in den Augen der Academy jedoch oft die zu sein scheinen, über die in der breiten Bevölkerung kaum jemand spricht, ist auffällig. Hätte man das Publikum gefragt, welcher Film für sie die größere gesellschaftliche Relevanz gehabt hat, die Antwort wäre wahrscheinlich gewesen: der Marvel-Film mit dem unvergessenen Chadwick Boseman, der ihnen eine andere Art von Held zeigte.

Wenn man die Oscars als eine Art letzten Safe Space für die Ehrung von Filmen sehen möchte, die nur noch in seltenen Fällen größere Publikumserfolge werden, weil sie zu sperrig, zu wenig niedrigschwellig sind – dann ist da kein Platz für die Spider-Mans dieser Welt. Klar. In Zeiten, in denen jeder zweite neue Film eine Fortsetzung ist und frische Ideen rar gesät sind, ist der Wunsch verständlich, die Fahne für Anti-Blockbuster-Kino hochzuhalten.

Von Müll bis Meisterwerk: Alle Spider-Man-Filme im Ranking

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Spider-Man Filme | Ranking nach No Way Home

Aber wenn der wichtigste Filmpreis der Welt seine prestigeträchtigste Kategorie gegenüber den Filmen sperrt, die das Kino fast im Alleingang am Leben halten, wenn Liebe zum und Freude am Kino und Film keine Rolle spielen – warum dann überhaupt noch Preise verleihen? Eine Nominierung von Spider-Man: No Way Home ist kein Einknicken vorm Mainstream, sondern ein wichtiges Signal.

Ob Spider-Man: No Way Home den Oscar für den besten Film auch gewinnen sollte, ist eine andere Frage. Die Antwort lautet: Nein, natürlich nicht. Der beste Film 2021 ist in meinen Augen Dune. Doch selbst da wird es dutzende, hunderte, tausende, MILLIONEN Menschen geben, die mir widersprechen. Was OK ist. Denn die Kunstform Film ist im Kern keine Checkbox technischer Kunstfertigkeit oder gesellschaftspolitisch wichtiger Themen, sondern Emotion. Und da gibt es ab einem bestimmten Qualitäts-Level kein richtig oder falsch mehr.

Hat Spider-Man: No Way Home eine Oscar-Nominierung als bester Film verdient?