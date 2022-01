Christopher Nolan schnappt sich Star für neuen Film, der damals Batman-Rolle abgelehnt hat

Der Cast von Christopher Nolans Atombomben-Film Oppenheimer wächst. Jetzt wurde Josh Hartnett bestätigt, der damals die Hauptrolle in Batman Begins ablehnte.

Nach dem Sci-Fi-Mindfuck Tenet bereitet Christopher Nolan sein nächstes Projekt vor. In dem kommenden Biopic Oppenheimer widmet sich der Regisseur dem titelgebenden Physiker J. Robert Oppenheimer, einer der Erfinder der Atombombe.

Bisher wurden schon Stars wie Robert Downey Jr., Cillian Murphy und Florence Pugh für den Cast des neuen Nolan-Blockbusters bestätigt. Jetzt steht auch fest, dass Josh Hartnett in Oppenheimer mitspielen wird. Vor vielen Jahren lehnte der Schauspieler noch die Hauptrolle in Nolans wohl gewaltigster Reihe ab.

Josh Hartnett ist im neuen Nolan dabei – nachdem er damals nicht Batman werden wollte

Wie Deadline berichtet, stößt Josh Hartnett neu zur Besetzung von Nolans nächstem Film hinzu. Infos zu seiner Rolle gibt es noch keine. Nachdem es in den letzten Jahren neben seiner Rolle in der TV-Serie Penny Dreadful eher ruhig um den Schauspieler war, scheint Hartnett seine Filmkarriere jetzt wieder anzukurbeln. Zuletzt war der Star in Guy Ritchies Cash Truck zu sehen. Auch im kommenden Film des Regisseurs Operation Fortune spielt Hartnett wieder mit.

Ein fast schon ironisches Detail zum Casting des Schauspielers im neuen Nolan-Film gibt es aber auch noch. Damals sprach Hartnett mit dem Regisseur über das Casting von Batman Begins, wobei er die Hauptrolle ablehnte. Eine Entscheidung, die Hartnett laut dem Guardian bis heute stark bereut.

Die Besetzung in Nolans Oppenheimer könnte jetzt zumindest ein kleiner Trost für seinen damaligen Fehler sein und Hartnett vielleicht nochmal einen neuen Karriereschub bringen.

Der Cast von Oppenheimer besteht aktuell aus diesen Stars:

In Deutschland soll der neue Christopher Nolan-Film am 20. Juli 2023 ins Kino kommen.

