Christopher Nolans neuer Film enthüllt: Die Abenteuergeschichte ist 2700 Jahre alt und ihr kennt sie alle

Wochenlang gab es zur Handlung von Christopher Nolans neuem Film keine Infos, lediglich neue Besetzungen wurden bekannt gegeben. Jetzt ist klar: Er verfilmt das Abenteuer der Odyssee.

Ambitionen definieren den Horizont. Das muss wohl auch für Christopher Nolan gelten, den nicht wenige Fans für einen der größten Regisseure unserer Zeit halten. Dementsprechend wächst wohl die Dimension seiner Filmstoffe. Nach Tenet, der rückwärts und vorwärts gleichzeitig erzählt wurde, und Oppenheimer, der die Erfindung der Atombombe behandelt, ist jetzt endlich der Inhalt von Nolans neuem Film bekannt: Er verfilmt das Abenteuer-Epos der Odyssee.

Christopher Nolan verfilmt 2700 Jahre alte Abenteuergeschichte mit 1000 Stars

Die erste echte Information zur Handlung geht aus einer Mitteilung von Universal Studios hervor, die der Hollywood Reporter zitiert:

Christopher Nolans neuer Film The Odyssey ist ein mythisches Action-Epos, das auf der ganzen Welt mit brandneuer IMAX-Technologie gedreht wurde. Der Film bringt Homers bahnbrechende Saga zum ersten Mal auf IMAX-Leinwände und kommt am 17. Juli 2026 ins Kino.

Bei der Odyssee handelt es sich um ein Epos, das klassischerweise dem griechischen Dichter Homer zugeschrieben wird. Die Datierung ist zwar umstritten, aber viele Wissenschaftler schätzen sein Alter auf mindestens 2700 Jahre.

Die Geschichte dreht sich um den griechischen König und Feldherren Odysseus, der nach der zehnjährigen Schlacht um Troja, die er mit seiner List des Trojanischen Pferdes entschieden hat, nach Hause zurückkehren will. Es wird aber weitere zehn Jahre der Irrfahrt brauchen, bis er an die Küste seiner Insel Ithaka, seinem Sohn Telemachos und seiner Frau Penelope zurückkehrt.

Die Odyssee gilt als eines der bedeutendsten Schriftstücke der Welt, als Grundlage der okzidentalen Kultur und eines der größten Epen aller Zeiten. Es wurde im Laufe der Jahre unzählige Male fürs Fernsehen oder Kino adaptiert.

Es scheint passend, dass für eine Geschichte von derartigen Dimensionen ausgerechnet Nolan die Regie übernimmt. Welche Aspekte von Odysseus' Irrfahrt er genau beleuchten will, ist noch nicht bekannt. Es werden allerdings 1000 Stars vor der Kamera stehen.

Kürzlich wurde bekannt, dass Charlize Theron eine Rolle im Film übernommen hat. Tom Holland und Zendaya waren zu diesem Zeitpunkt schon an Bord. Von Matt Damon, Robert Pattinson oder Lupita Nyong'o ganz zu schweigen.

Wann kommt Christopher Nolans The Odyssee ins Kino?

Auch wenn Christopher Nolans neues Abenteuer-Epos noch eine Weile auf sich warten lassen wird, ist der Kinostart bereits bekannt: Wie Universal bereits in seiner Pressemitteilung noch einmal erklärte, werde der Film am 17. Juli 2026 in den US-Kinos erscheinen. Hierzulande gehen wird von einer Veröffentlichung am 16. Juli 2026 aus.