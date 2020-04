Community bei Netflix: Die irren Paintball-Folgen sind ein Action-Fest

Alle sechs Staffeln von Community sind bei Netflix. Zu den absoluten Highlights zählen die Paintball-Folgen, die tolle Action, Humor und Filmreferenzen verbinden.

Bei Netflix können Abonnenten sechs Semester am Greendale Community College belegen. Eine der sinnlosesten und schönsten Traditionen des fiktiven Colleges sind die Paintball-Turniere. Darin versinkt die ganze Welt von Community in einem knallbunten Strudel der Gewalt.

Die Paintball-Folgen gehören nicht nur zu den besten Episoden von Community, sondern überzeugen auch als Action-Hommage. Sie zeigen die Comedy-Serie von ihrer verspieltesten Seite. Alles ist in Community möglich. Da lernt man Spanisch, macht ein Nickerchen und wacht mitten in Stirb Langsam auf...

Wie viele Paintball-Episoden von Community gibt es?

Community lief zwischen 2009 und 2015, allerdings gibt es nicht in jeder der sechs Staffeln eine Paintball-Folge. Die Tradition selbst geht auf die 1. Staffel zurück. Deren Folge Last Man Standing gehört zu den besten der ganzen Serie, was die Erwartungen an jede weitere Paintball-Folge explodieren ließ wie eine grüne Farbpatrone unter dem Sakko von Señor Chang.

Insgesamt gibt es drei Episoden über Paintball-Turniere in Greendale, wobei eine davon aus einer Doppelfolge besteht.

Das sind die Paintball-Folgen in den sechs Staffeln Community:

Last Man Standing (Modern Warfare) - S01E23

(Modern Warfare) - S01E23 Für eine Handvoll Paintballs (A Fistful of Paintballs (Part 1)) - S02E23

(A Fistful of Paintballs (Part 1)) - S02E23 Für ein paar Paintballs mehr (For a Few Paintballs More (Part 2)) - S02E24

(For a Few Paintballs More (Part 2)) - S02E24 Moderne Spionage (Modern Espionage) - S6E11

© Sony Pictures Television Community

Außerdem sei der Vollständigkeit halber noch die Folge Einführung in die Endgültigkeit (Advanced Introduction to Finality, S04E13) aus Season 4 erwähnt. Diese kann aber vernachlässigt werden, da Paintball hier nur eine kleine Nebenrolle spielt (und die Episode nicht besonders gut ist).

Community trifft Stirb Langsam, Hard Boiled und Italowestern

Schon die erste Paintball-Folge Last Man Standing wurde zum Aushängeschild von Community. Will man Neulingen den Reiz der Serie erklären, sollten sie einfach diese Folge schauen. Grund dafür ist die Art und Weise, wie die Autoren den erzählerischen Sandkasten Greendale nutzen.

Das Community College entscheidet theoretisch über das Aussehen der Serie. Es gibt Studiengruppen, Seminare und Lehrer, Gänge, Hörsäle und die Bibliothek. Diese Elemente können in alles Mögliche verwandelt werden. In Halloween-Folgen kann eine Zombie-Epidemie ausbrechen (Zombie-Alarm!, S02E06) und in Paintball-Folgen ein wilder Mix aus Stirb Langsam und Hongkonger Heroic Bloodshed.

© Sony Pictures Television Community

Popkultur gehört zur DNA von Community, weshalb es nicht bei Referenzen bleibt. Wenn das Team um Schöpfer Dan Harmon (Rick and Morty) eine Action-Hommage abliefert, dann sieht die Folge auch aus wie ein Actionfilm. Darin ähnelt die Serie den Filmen von Edgar Wright, etwa Shaun of the Dead und Hot Fuzz.

Allein Last Man Standing enthält liebevolle Verweise auf:

Das ist nur eine kleine Auswahl. Wie der deutsche Titel Für eine Handvoll Paintballs aus Staffel 2 andeutet, ist der erste Teil der Paintball-Doppelfolge eine Hommage an Italowestern wie Für eine Handvoll Dollar. In Teil 2 wechselt Abed (Danny Pudi) dann Clint Eastwoods Poncho aus der Dollar-Trilogie von Sergio Leone gegen Harrison Fords Han Solo-Outfit aus Krieg der Sterne.

Community bei Netflix: Action-Fest in einer Comedy-Serie

Wie intensiv die Macher ihre Vorbilder studieren, zeigt sich an den Actionszenen in Last Man Standing a.k.a. Modern Warfare aus Season 1. Stilelemente aus den Filmen werden übernommen und an Paintball-Action angepasst. Die Kamera kreist um unsere Spanischgruppe, als hätten Will Smith und Martin Lawrence Bad Boys in Greendale gedreht. Mr. Chang darf seine Pistolen in Zeitlupe schwingen wie Nicolas Cage in Face/Off oder Chow Yun-Fat in Hard Boiled - inklusive Cantopop-Song als Begleitung-

© Sony Pictues Television Community

Gerade die erste Paintball-Folge ist ein Fest für Action-Fans, was auch daran liegt, dass ein Könner auf dem Regiestuhl saß: Justin Lin. Im selben Jahr, als Lin die Fast & Furious-Reihe mit Teil 4 neu startete, feierte seine Community-Folge Last Man Standing beim US-Sender NBC Premiere. Zusammen mit Autorin Emily Cutler, Kameramann James Hawkinson und Komponist Ludwig Göransson (Black Panther) pumpte Lin offenbar seine ganze Liebe zum Action-Genre in die 22 Minuten.

Das Paintball-Doppel von den Russo-Brüdern (Avengers: Endgame) aus Staffel 2 ist zwar nicht ganz so intensiv, wartet aber mit feinen Western-Einlagen auf. In Staffel 6 darf der Dean (Jim Rash) dann wiederum zur Waffe greifen und kriegt einen herrlichen Shootout in einem Fahrstuhl. Nach dem kann man froh sein, dass es nur Farbe ist, die da an der Kamera klebt.

Welche ist die beste Paintball-Folge?

Meine Wahl fällt hier ganz klar auf Last Man Standing aus Staffel 1. Die Folge hat die größte Witz-Dichte und wirkt gerade im Vergleich zu den anderen richtig knackig. Die Spannung bleibt über die Laufzeit erhalten. Das Konzept wird wunderbar absurd ausgetestet.

In kürzester Zeit wird eine kleine Geschichte des Actionfilms erzählt und das so lustig, wie man es nur selten zu sehen bekommt.

Die sechs Staffeln von Community stehen derzeit für Netflix-Abonnenten zur Verfügung. Die komplette Serie ist aber auch als DVD-Box-Set in Deutschland erhältlich.

Habt ihr schon bei Community reingeschaut?