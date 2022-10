Dahmer-Team bringt direkt die nächste Netflix-Horrorserie nach wahren Begebenheiten – trotz Kontroverse

Wer die neue Dahmer-Serie schon durchgesuchtet hat, bekommt bei Netflix schon bald Horror-Nachschub. Schöpfer Ryan Murphy legt mit The Watcher direkt eine Serie über ein anderes reales Verbrechen nach.

Mit Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer hat Netflix wieder einen sicheren Hit gelandet, der vor allem die große Fangemeinde von True Crime-Formaten in seinen Bann gezogen hat. Falls ihr die Horrorserie über den realen Serienmörder schon weggebingt habt, legt der Streamingdienst bald nach.

Der Schöpfer der Dahmer-Serie Ryan Murphy bringt als Produzent Mitte Oktober die nächste Serie über ein reales Verbrechen raus. Wir haben Infos und Trailer zu The Watcher für euch.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Netflix' The Watcher:

The Watcher - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Netflix-Horrorserie The Watcher dreht sich um reales Stalking-Verbrechen

The Watcher handelt von dem Ehepaar Dean (Bobby Cannavale) und Nora Brannock (Naomi Watts), die mit ihren Kindern in ein wunderschönes Haus in der Vorstadt Westfield in New Jersey ziehen. Kurz nach ihrem Einzug bekommen sie Briefe von einer mysteriösen Person, die sich Watcher nennt. Sie behauptet, das Haus und seine neuen Bewohner ganz genau im Blick behalten zu wollen. Weitere Briefe folgen und der Stalking-Alptraum nimmt seinen Lauf.



Die neue Dahmer-Serie geriet zuletzt in die Kritik, weil Angehörige von Opfern der Serie Retraumatisierung und einen respektlosen Umgang mit den Hinterbliebenen vorwarfen. Netflix zeigt sich davon aber bislang unberührt und legt direkt nach.

The Watcher basiert auf dem wahren und bis heute ungeklärten Fall des sogenannten Watchers, der die Familie Broaddus mit Drohbriefen tyrannisierte, nachdem diese in das Haus am 657 Boulevard in Westfield in New Jersey einzog.

Die 20 besten Serienstarts im September: Herr der Ringe, Star Wars und Cobra Kai

Alle Folgen von Netflix' The Watcher könnt ihrim Abo streamen.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im September bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und das Star Wars' Andor, aber auch heiß erwartete Rückkehrer wie die 4. Staffel Cobra Kai und ein paar Geheimtipps.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr Lust auf The Watcher?