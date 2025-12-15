Damian Hardung enthüllt die schwierigste Szene in Maxton Hall Staffel 2: Sie kommt direkt in der ersten Folge

Damian Hardung hat sich den Fragen der Fans gestellt und dabei enthüllt, welche Szene für ihn am schwierigsten zu drehen war. Die Fans zeigen sich begeistert von der Aktion.

Es gibt viele Wege als Star, den Kontakt zu den eigenen Fans aufrechtzuerhalten. In Zeiten des Internets ist das sogar einfacher als je zuvor. Eine große Community, die in Deutschland jedoch noch recht unbekannt ist, ist Reddit. Auf dieser Seite hat Prime Video dem Schauspieler Damian Hardung die Möglichkeit gegeben, Fragen zu seiner Serie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns zu beantworten.

Fans begrüßen Maxton Hall-Star Damian Hardung auf Reddit

Am 21. November konnten Fans auf Reddit ab 7 Uhr morgens ihre Fragen an Damian Hardung stellen. Eigentlich sollte auch sein Co-Star Harriet Herbig-Matten dabei sein, doch sie fiel leider aufgrund einer Krankheit aus. So repräsentierte Hardung die Serie allein. Der Star wie die Fans bedienten sich zum Großteil der englischen Sprache und Hardung beantwortete viele Fragen direkt mit einem Video.

Einige Fragen wurden jedoch auch mit Text beantwortet, wie zum Beispiel die Frage von User Mediocre_Kale711.

Welche Szene war für euch am schwierigsten zu drehen?

Hardung konnte natürlich nur spekulieren, welche Szene das wohl für seine Serienpartnerin sein möge. Doch er war sich ziemlich sicher, dass sie seine Meinung teilen würde.

Ich glaube, für uns beide war es die Schlafzimmerszene in Folge 1 der zweiten Staffel, die so viel über die Entwicklung unserer Charaktere im Laufe der Staffel aussagt.

Schlafzimmerszenen sind meist schwierig zu drehen, da es um sehr intime Szenen geht. Daher ist es nachvollziehbar, weshalb Hardung gerade diese genannt hat.

