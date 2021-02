Mit 330 Jahren Marvel-Geschichte: Die 13 größten Fragen vor dem epischen WandaVision-Finale

Mit Folge 9 wird die MCU-Serie WandaVision einen fulminanten Abschluss finden. Aber kann das Marvel-Finale wirklich all unsere Fragen beantworten? Hier sind die Rätsel, die WandaVision noch lösen muss.

Nach einer überaus emotionalen Folge, die uns viele Antworten auf Wandas Vergangenheit und den Ursprung des Hex gab, steht dem epischen Finale von WandaVision nichts mehr im Wege. Das hat allerdings so einige Fragen zu beantworten.

Von Agatha Harkness' wahrem Plan bis zum bevorstehenden Kampf gegen White Vision hat WandaVision zahlreiche Story-Fäden erschaffen, die in nur einer Folge zusammengeführt werden wollen. Nachfolgend findet ihr unsere größten Fragen, die das Marvel-Finale von WandaVision noch beantworten muss.

WandaVision-Finale: Ist Fake-Pietro nun der X-Men-Quicksilver oder nicht?

Das große Rätselraten um die Herkunft des von Evan Peters verkörperten Quicksilver geht weiter. In Folge 8 nannte Agatha seinen Auftritt in Wandas Sitcom eine von ihr manipulierte "kristalline Inbesitznahme" - was auch immer das bedeuten soll. Dies soll uns zweifeln lassen, dass er doch nicht aus dem X-Men-Universum ins MCU geholt wurde.

Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie der Fietro getaufte falsche Pietro nach Westview gelangte, muss noch geklärt werden. Ebenso, was sein Auftritt in der Abspannszene aus Folge 7 zu bedeuten hat.

Ist er immer noch unter Agathas Einfluss oder hat ihn Wandas Machtschubser bereits aufgeweckt? Das könnte eine unerwartete Zusammenarbeit mit Monica Rambeau aka Photon bedeuten.

White Vision und S.W.O.R.D.: Wird ein Vision das Marvel-Finale überleben?

In der Post-Credit-Szene der 8. Folge erfolgt ein wahrer Marvel-Schocker. Visions toter Körper wurde von S.W.O.R.D. (mithilfe ihrer Chaosmagie) wiedererweckt. Comic-Fans wissen bereits, dass dieser weiße Vision (auch als Anti-Vision bekannt) ein Wesen ohne Emotionen und Persönlichkeit ist.

© Marvel Studios Anti-Vision in WandaVision

Dass Wanda nun gegen die Hülle ihres Seelenverwandten kämpfen muss, lässt einen hochemotionalen Endkampf vermuten. Wird sich Wanda am Ende von ihrem Hex-Vision verabschieden müssen oder findet sie einen Weg, beide Visions zu vereinen?

Großes Marvel-Rätsel in WandaVision: Was ist die Scarlet Witch überhaupt?

In Folge 8 wurde Wanda erstmals im MCU als Scarlet Witch bezeichnet. Allerdings handelt es sich nicht bloß um einen Spitznamen, sondern um etwas viel Größeres, auf das wir definitiv Antworten brauchen.

Ähnlich wie die Phoenix-Kraft der X-Men-Filme scheint die Scarlet Witch eine uralte Macht zu benennen, die Materie aus dem Nichts erschaffen und die Realität mithilfe der sagenumwobenen Chaosmagie verändern kann.

Ja, Wanda ist jetzt das mächtigste Wesen im Marvel-Kosmos.

© Marvel Studios Die wahre Scarlet Witch

Woher kommt diese Macht? In den Comics hat hier ein uralter Gott namens Chthon seine Finger mit im Spiel, der zudem mit dem mächtigen Buch Darkhold in Verbindung steht. Diese Mythologie muss noch geklärt werden, ebenso wie Wandas zukünftiges Erscheinungbild, welches der Gedankenstein ihr prophezeite.

Agatha Harkness: Was ist ihr Endgame und was ist der Ursprung ihrer Macht?

Agatha Harkness repräsentiert 330 Jahre MCU-Geschichte, die noch erforscht werden wollen. Auch wenn Magie bereits mit Doctor Strange im MCU eingeführt wurde, haben wir klassische Hexen noch nicht gesehen. Es bleibt spannend, welche Rolle Agatha wirklich in WandaVision und in der Zukunft des MCU einnehmen wird.

Nach Folge 8 ist klar, dass Agatha keine richtige Bösewichtin ist. Sie ist eine komplexe und zugegeben manipulative Frau, die Wanda nicht angreift, sondern ihre Kräfte studiert und dabei hilft, ihr Trauma zu verarbeiten. Dennoch bleiben noch einige Fragen um ihre Person für das Finale offen.

© Marvel Studios

Was steckt hinter der Dunklen Magie, die Agatha vor 330 Jahren ihre Kräfte verlieh? Was verbirgt sich hinter ihrem leuchtenden Buch? Was ist Agathas eigentlicher Plan für die Scarlet Witch und diese gefährliche Macht? Und wie kann das alles mit den möglichen Marvel-Schurken Mephisto oder Nightmare zusammenhängen?

Wie wird WandaVision das Multiverse of Madness entfesseln?

WandaVision ist das erste Kapitel einer MCU-Tetralogie und soll mit den Ereignissen aus Loki, Spider-Man: No Way Home sowie Doctor Strange: In the Multiverse of Madness verbunden sein. Ein Auftritt der neuen Scarlett Witch in Doctor Strange 2 ist schon länger bestätigt. Aber werden wir das Multiversum in WandaVision bereits zu Gesicht bekommen?

Bis auf die mögliche Herkunft von Fake-Pietro spielte das Multiversum in WandaVision noch keine direkte Rolle. Diese Enthüllung wird sich WandaVision sicherlich bis ganz zum Schluss aufheben.

Ob die Scarlett Witch durch ihre Kraft Risse im Multiversum entfesselt (bzw. schon hat) oder tatsächlich noch eine unbekannte Macht verschiedene Dimensionen kollidieren lässt, werden wir hoffentlich schon nächste Woche erfahren. Zumindest eines kann kein Zufall sein: Chaos(Magie) und Madness (deutsch: Wahnsinn) liegen nah beieinander.

WandaVision-Finale: Kann Folge 9 alle Marvel-Fragen beantworten?

Um diesen Artikel nicht eskalieren zu lassen, sind wir nur auf die größten Fragen für das WandaVision-Finale eingegangen. Es gibt allerdings noch viele weitere Rätsel und Mysterien aus der Marvel-Serie, die noch gelöst werden wollen. Hier eine kleine Auswahl:

Werden Billy und Tommy den Hex überleben und schließlich zu den jungen Avengers Wiccan und Speed?

Wer wird den groß angekündigten Cameo im Finale haben?

Werden wir Monicas Raumfahrt-Ingenieur noch zu sehen bekommen?

Wartet Darcy immer noch an der Kreuzung auf eine grüne Ampel?

Hat Agatha ihren Mann Ralph nur erfunden?

Wer ist Jimmys vermisste Person im Zeugenschutzprogramm?

Ist Agathas Hase ein verwandelter Nicolas Scratch oder ihr Familiar?

Werden wir Nachbarin Dottie nochmal wiedersehen?

Die MCU-Serie hat nur noch eine Folge und so viele offene Fragen. Nicht alles wird und muss beantwortet werden. Das ist typisch Marvel. Vielmehr soll WandaVision eine durchdachte und runde Geschichte erzählen, die uns auf weitere Wanda-Abenteuer hinfiebern lässt.

WandaVision ist die Geschichte von Wandas Trauma und ihrer Trauerbewältigung, um ihre Figur in eine neue Ära zu führen, in der sie ihre Identität als mächtigste Hexe des MCU annimmt. Auf ein irres und episches Finale können wir uns definitiv einstellen.

