"Danach fiel ich auf die Knie und bat um Verzeihung": Squid Game-Star enthüllt Moment beim Dreh, für den er sich sofort entschuldigen musste

Squid Game Staffel 2 ist nach drei Jahren auf Netflix gelandet. Wie aufwühlend der Dreh mitunter war, enthüllt jetzt ein Darsteller. Für eine Szene verlangte der Regisseur echte Gewalt.

Squid Game-Darsteller verstörte Szene beim Netflix-Dreh: "Fühlte mich schrecklich"

Squid Game ist erneut in aller Munde. Vor wenigen Wochen ist Staffel 2 auf Netflix gestartet und beschäftigt seither die Fans. Ähnlich geht es offenbar manchen Stars: Ein Darsteller berichtet jetzt von einem Dreherlebnis, das ihn nachhaltig verstörte. Park Sung-hoon sollte seine Szenepartnerin Chae Gook-hee nämlich

Park Sung-hoon spielt in der Serie die neue Figur Cho Hyun-ju. In einer Szene muss Chos Gruppe ein Spiel der neuen Staffel mit einem Kreisel gewinnen. Zwischen Parks Figur und der selbsterklärten Schamanin Seon-nyeo (Chae Gook-hee) kommt es dabei zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Wie Park in einem neuen Netflix-Video enthüllt, waren die Schläge real:

Bevor wir die Szene drehten, dachte ich noch, dass ich sie nicht wirklich schlagen würde. Aber dann forderte der Regisseur mich auf, es tatsächlich zu tun. Ich fühlte mich schrecklich dabei, aber es kam noch schlimmer: Dem Regisseur gefiel der erste Take nicht, daher musste ich sie zwei- oder dreimal schlagen. Danach fiel ich auf die Knie und bat um Verzeihung.

Es ist anzunehmen, dass Chae für diese Behandlung ihre Zustimmung gab, aber explizit erwähnt wird sie nicht. Tatsächliche Ohrfeigen sollen der Authentizität einer Szene dienen. Auch wenn sie keine völlige Seltenheit bei Filmdrehs sind, können sie als Gewalterfahrung zwischen Schauspieler:innen dennoch traumatische Spuren hinterlassen. Es ist zu hoffen, dass Chae den Moment ohne innere oder äußerliche Blessuren hinter sich gebracht hat.

Podcast: Squid Game Staffel 2 im Review und Ausblick auf Staffel 3

Netflix’ größte Erfolgsserie meldet sich zurück. Doch erfüllt Staffel 2 von Squid Game unsere Erwartungen? Wir nehmen die Rückkehr der tödlichen Spiele im Detail unter die Lupe und sprechen über Highlights und Tiefpunkte.

Neben neuen Squid Game-Figuren und dem kontroversen Cliffhanger-Ende diskutieren wir auch Theorien zur 3. Staffel, die noch dieses Jahr erscheint, um die Netflix-Serie abzuschließen.