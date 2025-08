"Darauf fällt er rein?": Liam Neeson findet seinen Star Wars-Tod bis heute lächerlich

Liam Neeson schaut auf die bekanntesten Rollen seiner Karriere zurück. Dabei enthüllt er, dass er sich bis heute über den Tod seines Star Wars-Charakters Qui-Gon Jinn ärgert.

Mit dem Reboot der Die Nackte Kanone-Filme ist Schauspieler Liam Neeson aktuell wieder in einer Hauptrolle zu sehen. Zuvor spielte er aber auch andere ikonische Rollen, so etwa den Jedi-Meister Qui-Gon Jinn in Star Wars: The Clone Wars. Dessen Tod ärgert den Schauspieler bis heute.

“Wohl kaum ein Jedi-Meister”: Liam Neeson kritisiert seinen Star Wars-Tod

In einem Interview mit GQ auf YouTube blickte Liam Neeson diese Woche auf die bekanntesten Rollen seiner Karriere zurück. Neben Oskar Schindler in Schindlers Liste und Ra’s al Ghul in Batman Begins spricht er dabei auch über den Jedi-Meister Qui-Gon Jinn in den Star Wars-Prequels.

Die Art und Weise, wie Qui-Gon Jinn dem Sith-Meister Darth Maul zum Opfer fällt, gefällt Neeson offenbar bis heute nicht. Er bezeichnet die Szene als “zu schwach” und macht sich darüber lustig, wie Qui-Gon Jinn auf einen einfachen Trick hereinfällt:

Ich soll doch ein Jedi-Meister sein. Und mein Charakter fällt auf so etwas herein? 'Oh, ich greife dein Gesicht an. Nein, doch nicht – ich greife deinen Bauch an.' 'Oh, du hast mich erwischt!' Ach bitte! [So verhält sich] doch kein Jedi-Meister.

Dennoch erinnert er sich positiv an den Dreh und die Zusammenarbeit mit seinem Co-Star Ewan McGregor, der Gerüchten zufolge nun womöglich für eine weitere Staffel Obi-Wan Kenobi in seine Rolle zurückkehrt.

So ging es für Liam Neeson nach Star Wars weiter

Zwar kehrte Liam Neeson nie als Jedi-Meister auf die Leinwand zurück. Seine Karriere florierte aber weit über Star Wars hinaus. Als Vater auf Rachefeldzug kennen ihn viele dank seiner Rolle in Taken. Aktuell fährt zudem auch sein Auftritt in Die nackte Kanone begeisterte Kritiken als bestes Reboot seit langer Zeit ein.

Die Nackte Kanone 4 mit Liam Neeson startete am 31. Juli 2025 in den Kinos und führt das beliebte Action-Parodie-Franchise fort. Alle Originalteile der Filmreihe könnt ihr außerdem bei WOW streamen.