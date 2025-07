Stark kritisierte Star Wars-Serie soll überraschend fortgesetzt werden – Fans sind zu Recht skeptisch

Es hätte ein Homerun für Lucasfilm werden können. Schlussendlich entpuppte sich die Obi-Wan Kenobi-Serie als knifflige Angelegenheit. Jetzt gibt es trotzdem Gerüchte zu Staffel 2.

Mit der Rückkehr von Ewan McGregor und Hayden Christensen hatte die Obi-Wan Kenobi-Serie viele Star Wars-Fans auf ihrer Seite, gerade im Hinblick auf die in den vergangenen Jahren aufgeblühte Nostalgie für die Prequels. Als die Serie vor drei Jahren auf Disney+ ihre Premiere feierte, breitete sich jedoch mehr und mehr Unmut aus.

Vor allem die fantasielose Umsetzung im Volume nimmt dem Star Wars-Ableger jegliche Magie. Wo die weit entfernte Galaxis für gewöhnlich ein Ort unendlicher Möglichkeiten und Abenteuer darstellt, herrschte plötzlich nur düstere Tristesse – und das nicht im Sinne der erzählten Geschichte. Nun gibt es dennoch Gerüchte zu Staffel 2.

Star Wars-Gerücht: Obi-Wan Kenobi Staffel 2 in Entwicklung

Nach der Heimkinoveröffentlichung sah es eigentlich so aus, als würden wir niemals eine Fortsetzung zu Obi-Wan Kenobi erhalten. Nicht zuletzt waren auf dem Steelbook-Cover die Worte "Die komplette Serie" zu lesen. Wie The Direct berichtet, weiß der bei Disney-Themen oft gut informierte Scooper Daniel Richtman in dieser Hinsicht mehr.

Hier könnt ihr den Trailer zu Obi-Wan Kenobi schauen:

Obi-Wan Kenobi - S01 Trailer (Deutsch) HD

Entgegen dem Branding als Miniserie verrät Richtman, dass sich angeblich eine 2. Staffel von Obi-Wan Kenobi bei Lucasfilm in Entwicklung befindet. Unklar ist, ob es sich um eine direkte Fortsetzung handelt oder eher ein neues Projekt mit dem Fokus auf den von Ewan McGregor gespielten Jedi-Meister. Offiziell bestätigt ist davon nichts.

Ein kurzer Blick in die sozialen Medien offenbart die Skepsis der Fans. Schon die 1. Staffel wurde dafür kritisiert, dass sie unnötig den Kanon verbiegt, um eine weitere Begegnung zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader zu rechtfertigen. Kenobi vs. Vader ist natürlich der große Reiz der Serie, gleichzeitig die grundlegende Krux dieser.

Auf Twitter scherzt ein Fan:

Es wäre wirklich lustig, wenn er sich jedes Jahr mit Darth Vader trifft und ein Rematch mit ihm austrägt, bis wir bei Eine neue Hoffnung ankommen.

Vorerst sei betont, dass sich das Projekt nur in Entwicklung befindet. Sprich: Hier werden Ideen an die Wand geworfen, Storys gepitcht und Konzeptzeichnungen erstellt, um ein grobes Gefühl dafür zu erhalten, wie eine solche Fortsetzung am Ende des Tages aussehen könnte. Bislang ist also noch nichts entschieden.

Obi-Wan Kenobi könnte trotzdem bald zurückkehren

Wenn ihr trotzdem auf eine weitere Rückkehr von McGregor und Christensen hofft, könnte euch die 2. Staffel von Ahsoka glücklich machen. Die befindet sich aktuell in Produktion und soll laut Gerüchten wieder mindestens einen Flashback in die Zeit der Klonkriege erhalten, wodurch viele bekannte Figuren zurückkehren könnten.

Neben McGregor als Obi-Wan Kenobi und Christensen als Anakin Skywalker wurde sogar bereits Natalie Portman als Padmé Amidala rumort. Ob an der Sache wirklich etwas dran ist, werden wir spätestens 2026 herausfinden, wenn die 2. Staffel von Ahsoka bei Disney+ veröffentlicht wird. Bis dahin können wir die Prequels nochmal schauen.