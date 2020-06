Dark Staffel 3: Der Trailer zum finalen Zyklus verspricht ein episches Ende

Die 3. und letzte Staffel von Dark startet am 27. Juni 2020. Netflix hat nun den Trailer zum großen Finale der komplexen Zeitreisen-Saga veröffentlicht.

Der letzte Zyklus steht bevor. Die 3. und letzte Staffel der Zeitreisen-Serie Dark wird von Fans mit großer Spannung erwartet und hat noch einige uns quälende Fragen zu beantworten. Wird es einen Ausweg aus der höllischen Zeitschleife geben? Oder endet alles so, wie es begonnen hat?

Ehe wir am 27. Juni 2020 in 8 abschließenden Episoden Antworten bekommen, hat Netflix nun auch einen Trailer und das offizielle Poster zum Finale veröffentlicht. Den Trailer zum Abschluss der Zeitschleifen-Mysteriums Dark könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

Dark Staffel 3 auf Netflix: Darum geht es im finalen Zyklus

Das Finale der 2. Staffel von Dark überraschte uns mit der Ankunft einer alternativen Version von Martha und erweiterte zugleich die eh schon komplizierten 5 Zeitlinien um eine alternative Realität. Ja, in Dark gibt es ein Multiversum! Hierhin verschlägt es in Staffel 3 nun Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), der eine neue Welt kennenlernt, in der er nie existierte.



Hier könnt ihr den Trailer zu Dark Staffel 3 sehen:

Neben Jonas' Abenteuer im alternativen Winden versuchen die Charaktere in der "normalen" Realität, den unendlichen Zeitknoten zu durchtrennen und den in der Zeit verankerten Ereignissen zu entfliehen.

Zudem erfahren wir endlich, was mit den zahlreichen Personen passiert ist, die die Apokalpyse in Winden (diese findet passenderweise am 27. Juni 2020 statt) lebend überstanden haben oder sich kurz zuvor auf eine Reise durch die Zeit begeben haben.

Dark-Theorien: Lässt das Netflix-Finale unsere Hirnknoten platzen?

Die ersten 2 Staffeln hinterließen so einige Knoten in den Köpfen der Zuschauer, die Staffel 3 nun endlich entwirren möchte. Wenn das Finale nur annähernd so wahnsinnig wird, wie die unzähligen Fan-Theorien in den vergangenen Monaten, dann erwartet uns ein spektakulären Ende, das erneut all unsere Köpfe zum Rauchen bringt.

Denn in Staffel 1 und 2 wurden immer wieder kleine Hinweise und Ungereimtheiten eingestreut, die in den finalen Folgen nun große Bedeutung erhalten können. Dazu gehören auch die vielen Anspielungen auf die Ursprungsgeschichte um Adam und Eva, zu der wir bereits eine ausführliche Finale-Theorie für euch zusammengestellt haben.

Im Video: Die Adam-und-Eva-Theorie für Staffel 3 ausführlich erklärt

Hier ein Auszug aus unserer "Adam und Eva"-Theorie:

Der äußerst komplizierte Stammbaum der Windener Familien sorgte schon in den ersten 2 Staffeln für einige Hirnknoten. Dieser könnte nun im Finale noch komplexer werden, wenn Jonas 1.0 und Martha 2.0 bzw. Adam und Eva schließlich noch ein Kind zeugen würden und damit vielleicht sogar den Ursprung aller Windener darstellen. Raucht euer Kopf auch schon?



Da Martha 2.0 (Lisa Vicari) aus einer Welt stammt, in der Jonas nie existierte, ist diese Martha auch nicht mehr mit den Kahnwalds verwandt. Der epischen Raum und Zeit umspannenden Liebe von Jonas und Martha steht nun nichts mehr im Wege.

Mehr zu Dark: Unser Podcast über den Serien-Geniestreich auf Netflix

In diesem Streamgestöber-Check schwärmen wir über die erste deutsche Netflix-Serie Dark:

Max will in der Podcast-Folge von Moviepilots Science-Fiction- und Zeitreisen-Expertin Andrea wissen, was für sie die erste deutsche Netflix-Serie Dark so besonders macht und wie sie bei dieser komplexen Serie den Überblick behalten kann.



Freut ihr euch auf den finalen Zyklus von Dark auf Netflix?