Dark und das Wöller-Mysterium: Netflix darf nicht den Marvel-Fehler wiederholen

Das Finale von Dark auf Netflix wird einige Rätsel auflösen. Das witzigste Mysterium darf Staffel 3 aber nicht auflösen. Denn damit würde Dark den schlimmen Nick Fury-Fehler von Marvel wiederholen.

Seit Beginn der Zeitreisen-Serie Dark auf Netflix rätseln Fans weltweit, welches Geheimnis sich hinter der Augenverletzung des Polizisten Torben Wöller (Leopold Hornung) verbirgt. Meiner Meinung nach ist dieses Geheimnis viel zu witzig, als dass ihm eine Auflösung im Finale überhaupt gerecht werden kann. Das die Erklärung einer Augenklappe voll nach hinten losgehen kann, hat bereits der Marvel-Blockbuster Captain Marvel bewiesen.

Dark Staffel 3: Bitte lasst Wöller nicht zum Nick Fury verkommen

Es ist der beste Running Gag von Dark: In Staffel 1 läuft der Polizist Wöller mit einer Binde über seinem Auge herum. Was passiert ist? Das bleibt geheim. Staffel 2 geht schließlich einen Schritt weiter.

Diesmal hat Torben Wöller eine abgedunkelte Sonnenbrille. Die kreativen Köpfe hinter Dark sind sich dieses Rätsels vollkommen bewusst und spielen förmlich mit der Erwartung der Fans.

So fragt Alexander Tiedemann in der Folge Die Reisenden seinen Kollegen im Auto direkt, was denn nun mit seinem Auge passiert sei. Ehe wir die Antwort erhalten, rennt eine Frau vor das fahrende Auto und unterbricht die Auflösung. Alles, was wir wissen, ist dass Torben Wöller seine Verletzung seit Sommer 2019 hat.

Viele Fans erhoffen sich nun von der am 27. Juni 2020 starteten finalen Staffel endlich eine Lösung des Rätsels. Ich sage: bitte nicht! Schon bei Marvel wurde das Geheimnis um den Ursprung von Nick Furys Augenverletzung dermaßen aufgeblasen, dass die eigentliche Auflösung nur noch lächerlich wirkte und lautstarken Fan-Hass nach sich zog.

Schaut den Trailer zu Dark Staffel 3 auf Netflix:

Dark - S03 Trailer (Deutsch) HD

Dark ist ein komplexes Meisterwerk von verschachtelten Erzählebenen und bis ins letzte Detail durchdachten Wendungen. Da möchte ich am Ende nicht sehen, dass Torben Wöller irgendwann von einer Katze gekratzt wurde oder einfach nur eine Kneipenschlägerei hinter sich hat. Es sein denn, Zeitreise-Pudel Gretchen hat ihre Krallen hier im Spiel. Das ist die einzige Auflösung, die ich akzeptieren würde.

Dark auf Netflix: In Staffel 3 bekommen wir Wöller mit ganz anderen Augen zu sehen

Ob der Torben Wöller, den wir kennen und lieben gelernt haben, überhaupt zurückkehrt, bleibt ebenso ein Rätsel. Denn in Staffel 2 wurde Winden schließlich von der Apokalypse - passenderweise am 27. Juni 2020 - heimgesucht und der beliebte Polizist ist eines der zahlreichen Opfer.

Allerdings werden wir ihn in der neuen Spiegelwelt von Winden wiedersehen. Für Wöller 2.0 haben sich die Macher auch einen weiteren Gag ausgedacht. Wie ein Bild zu Dark Staffel 3 auf Instagram verrät, wird der neue Wöller wieder ein Körperteil vermissen. Und zwar einen Arm - der arme Tropf.

Die 3. und letzte Staffel von Dark umfasst 8 Episoden, die am 27. Juni 2020 bei Netflix starten.

