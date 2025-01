Das aktuell heißeste Filmprojekt in Hollywood: Es gibt einen bestimmten Grund, warum der neue Resident Evil-Film so gehypt wird

Ein neuer Resident Evil-Film befindet sich in Arbeit – und zwar von dem Regisseur, der einen der verstörendsten Horror-Filme der letzten Jahr abgeliefert hat: Zach Cregger.

Schon wieder ein neuer Resident Evil-Film? Gab es nicht neulich erst ein Reboot im Kino? Und diese Live-Action-Serie bei Netflix? Ganz zu schweigen von den diversen Ablegern in Animationsform? Ja, das Resident Evil-Franchise war in den vergangenen Jahren mit einigen Projekten in Film und Fernsehen vertreten. Den nächsten Neustart solltet ihr dennoch auf dem Schirm behalten, denn er kommt von Zach Cregger.

Nächstes Resident Evil-Reboot bestätigt: Barbarian-Regisseur Zach Cregger will die Horror-Reihe neu auflegen

Wie der Hollywood Reporter von seinen Quellen erfahren hat, arbeitet Cregger an einem neuen Resident Evil-Film, der nichts mit vorherigen Adaptionen des Stoffs zu tun hat. Cregger schreibt das Drehbuch und übernimmt die Regie. Produziert wird der Film von Constantin Film. Vier Hollywood-Größen streiten sich um die Vertriebsrechte.

Doch der Reihe nach: Wer in aller Welt ist Zach Cregger?

Falls euch der Name nichts sagt, keine Panik: Cregger ist bisher vermutlich nur wenigen Horror-Fans bekannt. Nicht zuletzt hat es lange gedauert, bis er sich in diesem Bereich überhaupt als Name etabliert hat. Ursprünglich stammt Cregger aus der Comedy-Ecke und spielte in Sitcoms wie Friends with Benefits, Guys with Kids und Wrecked mit.

Nachdem er u.a. mit der Sex-Komödie Miss March erste Erfahrungen als Regisseur und Drehbuchautor gesammelt hatte, erfand er sich vor drei Jahren hinter der Kamera neu und lieferte mit Barbarian eine der größten Horror-Überraschungen der Dekade ab. Seitdem ist er ein gefragtes Talent in Hollywood, vor allem bei Warner Bros.

Hier könnt ihr den Trailer zu Barbarian schauen:

Barbarian - Trailer (English) HD

Mit Weapons arbeitet Cregger unter dem Dach von Warner an seinem Nachfolgeprojekt. Seit seiner Ankündigung sorgt der Film für Aufsehen. Die Ergebnisse bei den ersten Testvorführungen sollen phänomenal gewesen sein. Kein Wunder, dass ein neuer Resident Evil die halbe Traumfabrik in einen Wettstreit um die Rechte reißt.

Während Warner sehr daran interessiert ist, Cregger als Talent bei sich behalten, bemüht sich auch Netflix als Heimat für das Resident Evil-Reboot. Zwei weitere Studios sind im Rennen, werden aber nicht genannt. Laut dem Hollywood Reporter ist die Kombination aus Cregger und Resident Evil das erste heiße Filmpaket des Jahres.

Alle bisherigen Resident Evil-Verfilmungen im Kino:

Darüber hinaus sind eine Resident Evil-Realserie von Netflix sowie sechs animierte Projekte erschienen, namentlich Biohazard 4D-Executer, Degeneration, Damnation, Vendetta, Death Island und Infinite Darkness.

Wann startet das neue Resident Evil-Reboot im Kino?

Da noch nicht einmal ein Studio feststeht, das den Film international ins Kino bringt, sind wir noch weit von einem Kinostart entfernt. Sobald die Arbeit an Weapons abgeschlossen ist, dürfte Zach Creggers Resident Evil-Reboot an Fahrt aufnehmen. Vor Ende 2026 sollten wir aber nicht mit einem Kinostart rechnen. Vermutlich wird es sogar eher 2027.