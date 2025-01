Endlich wieder im Stream: Einer der besten Horror-Filme des 21. Jahrhunderts, der lange gar nicht erhältlich war

In den 2000er Jahren stand dieses Horror-Meisterwerk überall im DVD-Regal. Zuletzt mussten Fans jedoch erschrocken feststellen, dass man es weder physisch kaufen noch digital streamen kann.

Das Streaming-Zeitalter erweckt die Illusion unendlicher Verfügbarkeit. Wo man früher eine VHS-Kassette oder eine DVD erwerben musste, gelangt man jetzt einfach per Klick zum Filmwunsch. Wer aber mal nach einem Titel abseits der üblichen Verdächtigen gesucht hat, wird schnell feststellen, dass die Verfügbarkeit sehr relativ ist.

Selbst ein Film, der vor 20 Jahren omnipräsent war, kann jetzt als Rarität durchgehen. Das beste Beispiel: 28 Days Later. Als vor mehreren Wochen der Trailer zur Fortsetzung des wegweisenden Zombie-Schockers enthüllt wurde, stellte sich heraus, dass das Original weder als Stream noch als DVD und Blu-ray zum Kauf verfügbar war.

Jetzt hat es der Film endlich wieder ins digitale Angebot geschafft.

Pünktlich zur Fortsetzung: Nach über zwei Jahren könnt ihr 28 Days Later endlich wieder streamen

28 Days Later erzählt zwischen Endzeit und Horror die Geschichte eines Virus, das sich mit rasender Geschwindigkeit in Großbritannien ausbreitet. Nach 28 Tagen wacht der junge Jim (Cillian Murphy) in einem verlassenen Krankenhaus auf und muss feststellen, dass auch die restlichen Straßen von London menschenleer sind.

Hier könnt ihr den Trailer zu 28 Days Later schauen:

28 Days Later - Trailer (Deutsche UT) HD

Auf der Suche nach Antworten trifft er auf weitere Überlebende. Schnell muss er jedoch feststellen, dass er in dieser Welt niemandem vertrauen mehr kann. Revolutionär für den Zombie-Mythos waren damals die Raserei der Infizierten. Aus filmischer Perspektive ist der von Danny Boyle inszenierte Albtraum ein Wegbereiter des digitalen Kinos.

Seit über zwei Jahren ist er jedoch bei keinem Streaming-Dienst verfügbar. Anfangs konnte man 28 Days Later u.a. bei Amazon Prime und Netflix im Abo streamen. Ab Januar 2021 war er zudem zusammen mit der Fortsetzung 28 Weeks Later bei Disney+ verfügbar. Wer dort aktuell nach dem Film sucht, findet allerdings nur Teil 2.

Unerwartete Horror-Rarität: Warum war 28 Days Later über zwei Jahre nicht als Stream verfügbar?

Im November 2022 hat Disney+ den Film aus seinem Streaming-Katalog entfernt. Grund dafür war wie so oft bei solchen Fällen die Rechtelage. Erst im Februar 2024 konnte Produzent Andrew Macdonald die Rechte an dem Film zurückkaufen und einen Deal mit Sony eingehen, die nun die digitale Wiederveröffentlichung stemmen.

Sony hat ein klares Interesse an der Verfügbarkeit von 28 Days Later: Das Studio bringt noch dieses Jahr den dritten Film der Reihe ins Kino, namentlich 28 Years Later. Am 19. Juni 2025 ist es so weit – und das ist erst der Anfang. Geplant sind zwei weitere Filme, die zusammen mit 28 Years Later eine neue Trilogie bilden sollen.

Der neue Film bringt die zwei größten Namen des Originals hinter der Kamera zurück: Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland. Vor der Kamera dürfen wir uns derweil über frische Gesichter in der Post-Apokalypse freuen: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson und Ralph Fiennes stürzen sich in den Überlebenskampf.

